Có nên xịt nước vào cục nóng điều hoà để vệ sinh?

Cục nóng điều hòa là bộ phận thường xuyên phải "phơi mình" ngoài trời, hứng chịu đủ mọi loại bụi bẩn, lá cây và côn chất chui vào. Sau một thời gian sử dụng, nhiều người nhận thấy máy không còn mát sâu hoặc hóa đơn tiền điện tăng vọt, dẫn đến ý định tự vệ sinh bằng cách dùng vòi xịt nước trực tiếp vào cục nóng.

Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến lo ngại rằng việc này có thể gây hỏng hóc linh kiện điện tử hoặc làm biến dạng các lá nhôm tản nhiệt.

Nhiều người thắc mắc có nên xịt vòi nước xịt vào cục nóng điều hòa? (Ảnh: iStock)

Có nên xịt nước vào cục nóng điều hoà để làm sạch?

Câu trả lời ngắn gọn là: Có, bạn hoàn toàn nên và có thể xịt nước vào cục nóng để vệ sinh, nhưng phải thực hiện đúng cách. Cục nóng được thiết kế để chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa bão, nên việc tiếp xúc với nước không phải là vấn đề quá đáng ngại. Điều quan trọng nằm ở áp lực nước và vị trí xịt để đảm bảo hiệu quả làm sạch mà không gây hại cho thiết bị.

Dưới đây là 5 lý do vì sao việc vệ sinh cục nóng bằng nước lại vô cùng quan trọng và cần thiết cho hệ thống điều hòa của gia đình.

Tăng hiệu suất làm mát

Cục nóng đóng vai trò là nơi xả nhiệt từ trong phòng ra môi trường bên ngoài thông qua hệ thống lá nhôm và quạt gió. Khi bụi bẩn bám dày đặc vào các khe tản nhiệt, nó tạo thành một lớp "cách nhiệt" vô tình ngăn cản sự lưu thông không khí.

Khi xịt nước rửa sạch lớp bùn đất và bụi bẩn, diện tích tiếp xúc với không khí được khôi phục. Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra trơn tru hơn, giúp máy lạnh đạt được nhiệt độ mát nhanh chóng hơn. Bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự khác biệt ngay lập tức như luồng gió từ cục lạnh sẽ buốt hơn và phòng mát nhanh hơn hẳn so với trước khi vệ sinh.

Tiết kiệm điện năng tiêu thụ

Máy nén (block) trong cục nóng điều hòa là "trái tim" của hệ thống, có chức năng hút môi chất lạnh (gas) dạng khí từ cục lạnh, nén ở áp suất và nhiệt độ cao, rồi đẩy qua cục nóng để chuyển thành dạng lỏng. Khi bụi bẩn, máy nén trong phải hoạt động với cường độ cao hơn và thời gian lâu hơn để bù đắp cho sự kém hiệu quả trong việc tản nhiệt.

Máy nén là phần quan trọng nhất của cục nóng nhưng dễ bị hư hỏng khi không vệ sinh. (Ảnh: Veezny)

Máy nén càng chạy nhiều, điện năng tiêu thụ càng lớn. Một cục nóng bị bụi phủ kín có thể khiến máy tốn thêm từ 15% đến 30% điện năng so với máy sạch.Việc dùng nước xịt rửa định kỳ giúp giảm tải cho máy nén.

Khi tản nhiệt tốt, máy nén sẽ sớm đạt đến trạng thái nghỉ hoặc chạy ở công suất thấp (đối với dòng Inverter), từ đó giúp hóa đơn tiền điện cuối tháng của bạn giảm xuống con số đáng kể. Đây là cách đầu tư "một vốn bốn lời" vì chỉ mất chút thời gian và nước nhưng lại tiết kiệm được khoản tiền điện lâu dài.

Kéo dài tuổi thọ

Kẻ thù số một của các thiết bị cơ khí và điện tử chính là nhiệt độ quá cao. Khi cục nóng không thể thoát nhiệt, nhiệt độ của máy nén trong cục nóng sẽ tăng vọt vượt mức cho phép. Tình trạng này kéo dài khiến dầu bôi trơn trong máy nén bị biến chất, các chi tiết cơ khí bị mài mòn nhanh hơn, thậm chí dẫn đến cháy cuộn dây hoặc hỏng máy nén hoàn toàn.

Thay thế một chiếc máy nén thường chiếm đến 1/3, thậm chí là 1/2 giá trị của cả bộ điều hòa. Bằng việc xịt nước vệ sinh cục nóng, bạn đang trực tiếp giúp làm mát hệ thống hạ tầng quan trọng nhất của máy. Một bộ cục nóng sạch sẽ, hoạt động trong dải nhiệt độ an toàn sẽ có tuổi thọ cao hơn gấp nhiều lần so với cục nóng "ngộp thở" vì bụi bẩn.

Vệ sinh cục nóng thường xuyên giúp tăng hiệu ứng làm mát, kéo dài tuổi thọ. (Ảnh: Veezny)

Loại bỏ nấm mốc

Dù cục nóng ở ngoài trời, nhưng sự kết hợp giữa bụi hữu cơ, độ ẩm và nhiệt độ có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển ngay trên các kẽ lá nhôm. Điều này không chỉ gây mùi hôi khó chịu xung quanh khu vực đặt máy mà còn có thể bị cuốn ngược vào trong nhà nếu hệ thống gặp trục trặc về dòng đối lưu.

Ngoài ra, ở các khu vực gần biển hoặc môi trường ô nhiễm, bụi bẩn thường chứa các thành phần hóa học có tính ăn mòn. Nếu để tích tụ lâu ngày cùng với độ ẩm không khí, chúng sẽ ăn mòn lớp vỏ bảo vệ và các ống đồng dẫn gas. Việc xịt nước mạnh giúp loại bỏ các tác nhân gây ăn mòn này, giữ cho khung gầm và hệ thống ống dẫn luôn trong tình trạng tốt nhất, tránh rò rỉ gas gây tốn kém tiền bạc và hại môi trường.

Phát hiện sớm các hỏng hóc

Quá trình vệ sinh cục nóng bằng nước cũng là dịp để bạn kiểm tra tổng thể thiết bị. Khi xịt nước, bạn sẽ quan sát kỹ hơn các chi tiết mà bình thường ít khi để ý tới. Ví dụ, có thể phát hiện ra quạt cục nóng quay yếu, có tiếng kêu lạ, các mối nối ống đồng có dấu hiệu rò rỉ dầu (biểu hiện của hở gas), hoặc các dây điện bị chuột cắn phá.

Việc phát hiện sớm những vấn đề nhỏ này trong lúc vệ sinh giúp bạn có phương án sửa chữa kịp thời trước khi chúng trở thành những hư hỏng nặng nề. Phòng bệnh hơn chữa bệnh luôn đúng trong trường hợp bảo trì máy móc.

Vệ sinh cục nóng thường xuyên giúp sớm phát hiện hỏng hóc. (Ảnh: AirVersus)

Những lưu ý quan trọng khi xịt nước vệ sinh cục nóng

Mặc dù việc xịt nước mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn tuyệt đối không được chủ quan. Để đảm bảo an toàn, hãy tuân thủ các quy tắc sau:

Trước hết, bạn phải ngắt hoàn toàn nguồn điện (ngắt cầu dao/aptomat) ít nhất 15 phút trước khi thực hiện để đảm bảo không còn điện tích dư và tránh nguy cơ chập cháy khi nước tiếp xúc với các đầu dây.

Thứ hai là điều chỉnh áp lực nước vừa phải. Nếu dùng máy rửa xe cao áp, không nên xịt quá gần hoặc xịt trực tiếp theo góc chéo quá gắt vào lá nhôm tản nhiệt.

Các lá nhôm này rất mỏng, áp lực quá lớn có thể làm chúng bị bẹp, méo, từ đó làm cản trở luồng gió và phản tác dụng. Hãy xịt thẳng hướng từ trước ra sau để nước xuyên qua các khe hở và cuốn trôi bụi bẩn.

Cuối cùng, cần đặc biệt lưu ý tránh xịt nước trực tiếp vào khu vực hộp chứa bo mạch điều khiển (thường nằm ở một góc phía trên). Dù có nắp đậy, nhưng nước vẫn có thể len lỏi vào các khe hở gây chập mạch khi cấp điện trở lại.

Sau khi vệ sinh xong, hãy đợi khoảng 30-60 phút cho các linh kiện thật khô ráo rồi mới bật máy sử dụng.

Bạn nên dành ra khoảng 15 phút mỗi 3-6 tháng để vệ sinh cục nóng. Chỉ chút thời gian nhưng cả gia đình sẽ cảm nhận không gian sống mát mẻ và yên tâm tuyệt đối về mặt kỹ thuật.