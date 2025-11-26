Diana Unicharm đồng hành cùng miền Trung, Tây Nguyên vượt qua khó khăn do mưa lũ

(VTC News) -

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngày 25/11, Diana Unicharm trao tặng 30.000 gói sản phẩm vệ sinh thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Với đợt hỗ trợ này, tổng số sản phẩm mà công ty đã gửi đến đồng bào vùng lũ tại miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua lên tới 60.000 gói sản phẩm, trị giá 2 tỷ đồng.

Đại diện Diana Unicharm trao tặng ủng hộ tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các sản phẩm hỗ trợ bao gồm: Tã trẻ em xua muỗi Bobby Antimos, khăn lau xua muỗi Bobby Antimos, băng vệ sinh Diana và dung dịch vệ sinh Fresh & Care. Toàn bộ sản phẩm được ban lãnh đạo Diana Unicharm cẩn trọng lựa chọn nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu cấp thiết, góp phần đảm bảo vệ sinh cá nhân cho phụ nữ và trẻ em trong điều kiện thiếu thốn, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh thường phát sinh sau thời điểm lũ lụt.

Ông Makoto Anezaki, Giám đốc Marketing người tiêu dùng Diana Unicharm, cho biết:

“Tôi mới đến làm việc tại Việt Nam từ tháng 4/2025, và đã chứng kiến những mất mát, thiệt hại to lớn mà người dân tại nhiều tỉnh thành phải gánh chịu sau các trận bão, mưa lũ liên tiếp. Là doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, Diana Unicharm mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần và trao tặng những sản phẩm thiết yếu, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng lũ duy trì điều kiện vệ sinh, phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, và sớm ổn định cuộc sống thường nhật.”

15.000 gói tã trẻ em xua muỗi và khăn lau xua muỗi Bobby Antimos đã được trao tới trẻ em và phụ nữ vùng lũ phòng dịch sốt xuất huyết.

Cam kết đồng hành cùng Việt Nam vượt qua thiên tai, dịch bệnh

Diana Unicharm cam kết đồng hành cùng nhân dân Việt Nam, không chỉ bằng sản phẩm chất lượng tốt mà còn bằng những hoạt động xã hội nhân văn, chương trình cứu trợ trong thiên tai, dịch bệnh kịp thời.

Theo tầm nhìn doanh nghiệp đến năm 2030, hoạt động hỗ trợ cộng đồng luôn song hành cùng chiến lược phát triển bền vững của Diana Unicharm. Trước đó, trong đại dịch COVID-19, công ty đã tiên phong ủng hộ hàng trăm nghìn sản phẩm vệ sinh cá nhân cho đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và đóng góp kinh phí cho ngành y tế mua sắm thiết bị, vaccine phòng dịch.

45.000 gói băng vệ sinh Diana và dung dịch vệ sinh Fresh & Care dành tặng phụ nữ vùng lũ.

Diana Unicharm duy trì thường niên Lễ ra quân hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, trao tặng khăn lau xua muỗi Bobby Antimos cho trẻ em và phụ nữ mang thai trước mùa dịch, góp phần nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách chủ động.

Khăn lau xua muỗi Bobby Antimos tặng phụ nữ mang thai trước mùa cao điểm sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, chương trình Hiến máu nhân đạo thường niên với sự tham gia tích cực của hơn cán 3.000 cán bộ công nhân viên trên toàn quốc đã đóng góp hàng trăm nghìn ml máu vào ngân hàng máu quốc gia, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong các giai đoạn khan hiếm máu.

Thông qua các hoạt động thiết thực, Diana Unicharm tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc vệ sinh cá nhân, phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng sống và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.