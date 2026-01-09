Diana Unicharm khẳng định lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+ an toàn

(VTC News) -

Liên quan đến công văn của Cục Quản lý Dược và các thông tin được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông về lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+, Diana Unicharm vừa phát đi thông tin chính thức.

Theo đó, Diana Unicharm khẳng định lô sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+ bị yêu cầu thu hồi do chưa hiển thị thông tin một thành phần theo quy định là hoàn toàn an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và hiện tại lô sản phẩm này đã không còn lưu thông trên thị trường.

Qua kết quả kiểm tra nội bộ, Diana Unicharm phát hiện sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh+ có số lô sản xuất 24101101; HSD: 11/10/2026 chưa hiển thị thông tin thành phần Sodium Benzoate (Natri Benzoate) theo quy định. Đây là thiếu sót về thủ tục đăng ký thông tin thành phần, hoàn toàn không ảnh hưởng chất lượng hay an toàn của sản phẩm.

Diana Unicharm luôn đặt quyền lợi người tiêu dùng và sự tuân thủ pháp luật lên hàng đầu, ngay sau khi phát hiện sự việc, ngay từ tháng 9/2025, Diana Unicharm chủ động thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên trên thị trường và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết.

Diana Unicharm xác nhận sản phẩm Fresh & Care Odor Fresh + đang lưu thông trên thị trường hiện tại đã tuân thủ đầy đủ thông tin thành phần theo quy định hiện hành.

Diana Unicharm đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để thực hiện nghiêm ngặt hướng dẫn của Cục Quản lý Dược, cam kết tiếp tục tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam.