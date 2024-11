Sức hút tại lễ hội du lịch và ẩm thực Sen Nghệ An

(VTC News) -

Tối 29/11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và Du lịch Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 có sự tham gia của hơn 70 gian hàng đến từ các vùng miền, địa phương. Các đơn vị lữ hành lớn của cả nước như Vietravel, Saigontourist, Vietnam Airlines… cùng các cơ quan đơn vị phối hợp để tổ chức, quảng bá sự kiện như Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Ẩm thực Nghệ An…

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, có thiên nhiên trù phú, đậm đà bản sắc văn hóa. Những năm qua, Nghệ An có bước tiến lớn trong phát triển du lịch. Đặc biệt, chúng tôi rất ghi nhận, biểu dương sáng kiến về Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen lần này. Sự kiện được tổ chức bài bản, công phu, không chỉ quảng bá văn hóa, ẩm thực Nghệ An mà còn tôn vinh lên nét văn hóa, con người xứ Nghệ, giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam biểu dương sáng kiến về Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen tại Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ, Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen năm 2024 là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu du lịch Nghệ An – Việt Nam thân thiện, mến khách. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần đưa quê hương Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Lễ hội được kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện được tổ chức thường niên cấp vùng trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 hàng năm, vừa là để tưởng nhớ công ơn của Người, vừa làm nổi bật giá trị văn hóa gắn với biểu tượng sen, cũng là cầu nối đưa Nghệ An đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chương trình quảng diễn “Tinh hoa ẩm thực Sen”

Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen năm 2024 diễn ra trong 3 ngày từ 29/11 - 1/12. Điểm nhấn của lễ hội là Chương trình quảng diễn "Tinh hoa ẩm thực Sen" với nhiều món ăn, thức uống được các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng trong cả nước chế biến.

Các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng sẽ biến những nguyên liệu đơn giản từ sen thành các tác phẩm nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao, qua đó chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng về ẩm thực quê hương.

Tại lễ hội, còn có không gian trưng bày, giới thiệu Du lịch và Ẩm thực Sen, cùng các hoạt động giao lưu văn hoá ẩm thực các địa phương. Giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương để phục vụ người dân và du khách khi đến với Nghệ An.