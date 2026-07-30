Tin nóng thế giới hôm nay 30/7: Australia mở quy trình pháp lý với Telegram

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 30/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ mở đợt không kích mới nhằm đáp trả Iran, Nga tập kích thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo, Australia khởi động quy trình pháp lý đối với Telegram và vụ rơi trực thăng khiến 7 người thiệt mạng tại Argentina.

Mỹ không kích trả đũa Iran

Rạng sáng 30/7 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại một số khu vực ở miền nam Iran khi quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự.

Mỹ không kích địa điểm không xác định tại Iran. (Ảnh: Reuters)

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ Iran phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông trước đó một ngày. “Chúng tôi sẽ đánh rất mạnh vào họ vì giờ đến lượt chúng tôi ra tay”, ông Trump nói.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc không kích được triển khai nhằm đáp trả điều mà Washington mô tả là “cuộc tấn công bất ngờ” của Iran. Một quan chức Mỹ cho biết các đòn đánh nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran Press TV xác nhận nhiều vụ nổ xảy ra ở miền nam nước này. Trước đó, CENTCOM cho biết đã đánh chặn toàn bộ số tên lửa Iran phóng nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Căng thẳng leo thang cũng khiến hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược trong khu vực tiếp tục ở mức rất thấp do lo ngại các mối đe dọa đối với thương mại hàng hải.

Nga tập kích thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo

Rạng sáng 30/7, Nga phát động loạt cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, các vụ nổ khiến nhiều đám cháy bùng phát tại các quận Sviatoshynskyi và Obolonskyi sau khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống, làm ít nhất một người thiệt mạng.

Không quân Ukraine cũng phát cảnh báo tên lửa đạn đạo hướng về thành phố Dnipro và Kryvyi Rih. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Moskva có thể tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn trong đêm và kêu gọi người dân chú ý các cảnh báo không kích.

Ở chiều ngược lại, Ukraine tiếp tục mở các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga. Giới chức Moskva cho biết phần lớn UAV đã bị đánh chặn trước khi tiếp cận thủ đô.

Australia khởi động quy trình pháp lý với Telegram

Ngày 30/7, Văn phòng Ủy viên An toàn điện tử Australia (eSafety) cho biết đã bắt đầu quy trình pháp lý nhằm vào nền tảng nhắn tin Telegram vì cáo buộc không gỡ bỏ các nội dung ủng hộ khủng bố.

Theo eSafety, Telegram vẫn để nhiều video về các vụ hành quyết khủng bố và xả súng hàng loạt tồn tại trên nền tảng dù đã được thông báo. Nếu vi phạm được xác định, Telegram có thể đối mặt với các khoản phạt dân sự lên tới 54,6 triệu AUD.

Nhà sáng lập Telegram Pavel Durov. (Ảnh: Reuters)

Đại diện Telegram bác bỏ các cáo buộc và cho biết sẽ bảo vệ quan điểm tại tòa án, đồng thời khẳng định nền tảng đã chặn hàng nghìn cộng đồng cực đoan trong năm 2026.

Động thái của Australia diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga ra lệnh truy tố nhà sáng lập Telegram Pavel Durov với cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động khủng bố.

7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Argentina

Ngày 29/7, giới chức Argentina xác nhận ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng xảy ra tại Công viên quốc gia Ischigualasto, tỉnh San Juan. Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phục vụ công tác chữa cháy rừng.

Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chưa có thông tin cho thấy còn người sống sót trong vụ rơi trực thăng này.