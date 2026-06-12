(VTC News) -

So sánh Ford Everest và Toyota Fortuner

Dưới đây là so sánh chi tiết Ford Everest và Toyota Fortuner về kích thước, nội thất, động cơ và công nghệ an toàn.

Kích thước

Ford Everest có chiều dài tổng thể 4.914 mm, rộng 1.923 mm và cao 1.841 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Trong khi đó, Toyota Fortuner có kích thước tổng thể 4.795 mm dài, 1.855 mm rộng, và cao 1.835 mm, chiều dài cơ sở ngắn hơn ở mức 2.745 mm.

Với kích thước lớn hơn, Ford Everest mang lại không gian rộng rãi hơn cho cả hàng ghế trước và sau, đồng thời tạo cảm giác mạnh mẽ và vững chãi hơn so với Fortuner.

Ngoại thất

Ford Everest có thiết kế mạnh mẽ, góc cạnh với lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn pha LED vuông vắn, đậm chất địa hình. Phiên bản mới được nâng cấp với các chi tiết mạ chrome sáng bóng, đèn pha LED Matrix, và mâm xe kích thước lớn lên đến 20 inch, tạo cảm giác hiện đại và cao cấp.

Toyota Fortuner mang kiểu dáng cơ bắp và năng động, với lưới tản nhiệt trapezoid và cụm đèn trước LED sắc nét. Dù không mang nhiều nét phá cách như Everest, Fortuner vẫn duy trì sự khỏe khoắn, phù hợp cho những ai tìm kiếm sự trung tính và bền bỉ.

Nội thất

Ford Everest nổi bật với không gian nội thất rộng rãi, sử dụng các vật liệu cao cấp như da và nhựa mềm, cùng với các chi tiết ốp gỗ sang trọng.

Màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch kết hợp hệ thống SYNC 4, điều hòa tự động 2 vùng, và ghế ngồi chỉnh điện đa hướng. Bên cạnh đó, Everest còn cung cấp cửa sổ trời toàn cảnh, tạo cảm giác thoáng đãng hơn.

Toyota Fortuner có thiết kế nội thất gọn gàng, tập trung vào sự tiện dụng. Mặc dù không quá bóng bẩy như đối thủ, Fortuner vẫn trang bị đầy đủ ghế da, hệ thống điều hòa tự động, và màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Fortuner cũng có cửa sổ trời ở các phiên bản cao cấp, nhưng diện tích nhỏ hơn Everest.

Tiện nghi

Ford Everest được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống âm thanh B&O 10 loa, hỗ trợ điều khiển giọng nói, sạc không dây, và gói công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh với tính năng giữ làn đường, cảnh báo va chạm và hỗ trợ đỗ xe tự động. Bản cao cấp có thêm hệ thống treo thích ứng, giúp cải thiện cảm giác lái và độ êm ái.

Toyota Fortuner tập trung vào các tiện ích cơ bản nhưng thiết thực, bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh, và camera lùi. Tuy không có nhiều tính năng hỗ trợ lái xe cao cấp như Everest, Fortuner lại nổi bật với độ bền bỉ và độ tin cậy qua nhiều năm sử dụng.

Động cơ

Ford Everest được trang bị 2 tùy chọn động cơ:

• Động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn, lắp đặt ở ba bản dưới, sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 6 cấp và dẫn động một cầu.

• Động cơ dầu 2.0L tăng áp kép, lắp đặt ở bản cao cấp nhất Titanium+, sản sinh công suất 209,8 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động bốn bánh và tính năng kiểm soát địa hình. Tất cả phiên bản đều được trang bị trợ lực lái điện.

Toyota Fortuner có 3 tùy chọn động cơ:

• Động cơ diesel 2.4L cho công suất 147 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 400 Nm tại dải vòng tua 1600 v/p.

• Động cơ xăng 2.7L cho công suất 164 mã lực tại vòng tua 5200 v/p và mô men xoắn 245 Nm tại vòng tua 4000 v/p.

• Động cơ diesel 2.8L cho công suất 201 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 500 Nm tại vòng tua 1600 v/p.

Trang bị an toàn

Ford Everest được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến và nâng cao như: Cảnh báo điểm mù; cảnh báo phương tiện cắt ngang; kiểm soát hướng lực kéo; Cruise Control thích ứng ga, phanh, dừng hoàn toàn; hỗ trợ giữ làn; cảnh báo tiền va chạm; hỗ trợ đánh lái tránh va chạm; hỗ trợ phanh lùi; hỗ trợ đỗ xe tự động; hỗ trợ phanh sau va chạm; 7 túi khí.

Ngoài ra, Ford Everest 2026 được trang bị ứng dụng FordPass đã được áp dụng trên các mẫu xe Ford khác giúp chủ xe lên lịch bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng xe, đề nổ từ xa, mở/khóa cửa từ xa thông qua thiết bị di động,…

Toyota Fortuner được trang bị an toàn với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc (HAC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hệ thống cân bằng điện tử (VSC)...

Phiên bản Toyota Fortuner 2.8L có thêm hệ thống an toàn Toyota safety sense gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động.

Kết luận

Ford Everest là xe ô tô phù hợp với những người ưa thích sự mạnh mẽ, không gian rộng rãi và muốn sở hữu các công nghệ hiện đại, an toàn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển đường dài hay off-road.

Toyota Fortuner lại là lựa chọn đáng tin cậy cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV bền bỉ, dễ bảo dưỡng và linh hoạt trên đường phố. Fortuner cũng có mức giá dễ tiếp cận hơn, phù hợp cho gia đình cần một chiếc xe đa dụng hàng ngày.

Ford Everest được phân phối chính hãng 5 phiên bản, giá bán từ 1 tỷ 129 triệu đến 1 tỷ 629 triệu đồng. Toyota Fortuner được phân phối chính hãng 5 phiên bản, giá bán từ 1 tỷ 055 triệu đến 1 tỷ 350 triệu đồng.