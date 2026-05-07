Ford Everest thêm bản máy xăng 300 mã lực, giá về Việt Nam hơn 1,6 tỷ đồng

Ngoại thất, nội thất và vận hành của Ranger, Everest mới. (Video: Mạnh Hùng)

Ford vừa giới thiệu nhiều phiên bản nâng cấp mới cho dòng SUV Everest gồm Active, Sport và Platinum, hướng đến đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng trong phân khúc SUV cỡ lớn.

Trên các phiên bản từ Active đến Platinum, mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.0L kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Cấu hình này được Ford định hướng cân bằng giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ và độ êm ái trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, hãng bổ sung phiên bản cao cấp mới mang tên Everest Platinum+, định vị ở nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm SUV toàn diện hơn.

Mẫu xe được trang bị động cơ xăng 2.3L EcoBoost, cho công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút. Theo hãng xe Mỹ, cấu hình này hướng tới khả năng vận hành mạnh nhưng vẫn duy trì sự mượt mà và ổn định.

Ford Everest mới sở hữu thiết kế ngoại thất cứng cáp với cụm đèn C-LED Matrix và lưới tản nhiệt cỡ lớn đặc trưng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Everest sở hữu thiết kế ngoại thất cứng cáp, cơ bắp theo ngôn ngữ thiết kế toàn cầu của Ford, nổi bật với cụm đèn trước C-LED Matrix đặc trưng cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và dễ nhận diện.

Dáng xe bề thế không chỉ giúp mẫu SUV này khác biệt trong phân khúc, mà còn mang đến không gian nội thất rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái trên mọi hành trình.

Nền tảng khung gầm rời tiếp tục là lợi thế giúp Everest phát huy khả năng chịu tải, cách âm và vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình, từ đô thị đến đường trường và off-road, mang lại cảm giác lái chắc chắn và ổn định.

“Với dải sản phẩm được nâng cấp, chúng tôi mang đến cho khách hàng Việt Nam nhiều lựa chọn hơn, nhiều công nghệ hơn và khả năng vận hành vượt trội hơn trên mọi hành trình", ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, chia sẻ.

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bên trong khoang lái, trải nghiệm người dùng tiếp tục được nâng tầm với các trang bị hiện đại như màn hình giải trí 12 inch, hệ thống SYNC 4A và điều hòa tự động hai vùng độc lập, mang đến sự tiện nghi và thoải mái tối đa cho mọi hành khách trên mọi hành trình.

Khoang nội thất Ford Everest được trang bị màn hình 12 inch, hệ thống âm thanh B&O 12 loa cùng nhiều tiện nghi cao cấp. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ford Everest mới cũng tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn an toàn với hệ thống hỗ trợ lái Co-pilot 360 và các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động và hệ thống cảm biến toàn diện, kết hợp cùng khung gầm thép Boron giúp gia tăng khả năng bảo vệ hành khách.

Phiên bản Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost công suất 300 mã lực, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tiện ích bên trong xe được nâng tầm với hệ thống âm thanh Bang & Olufsen (B&O) 12 loa, ghế da cao cấp chỉnh điện đa hướng có nhớ vị trí, thông hơi và sưởi, cùng hàng ghế thứ ba gập điện linh hoạt. Các trang bị như camera 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh tiếp tục hoàn thiện một không gian tiện nghi và thư thái, mang đến trải nghiệm di chuyển cao cấp cho người dùng.

Bảng giá chi tiết Ford Everest 2026

Phiên bản Mức giá (đồng) Đã bao gồm VAT Everest Active 2.0L 10AT 4X2 1.129.000.000 Everest Sport 2.0L 10AT 4X2 1.209.000.000 Everest Platinum 2.0L 10AT 4X2 1.335.000.000 Everest Platinum 2.0L 10AT 4X4 1.440.000.000 Platinum+ 2.3L EcoBoost 10AT 4X4 1.629.000.000