Số ca nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Trị tiếp tục tăng

Liên quan vụ hàng loạt người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, tính đến 15h ngày 1/5 có 64 bệnh nhân nhập viện điều trị tại bệnh viện này nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 28 tháng tuổi, bệnh nhân lớn tuổi nhất 87 tuổi.

Trước đó, từ 6h30 ngày 29/4 đến 9h30 ngày 1/5, đơn vị ghi nhận 55 ca nhập viện điều trị nội trú tại 2 khoa gồm Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (5 ca), Khoa Truyền nhiễm (50 ca).

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, không có bệnh nhân nặng chuyển tuyến trên; đa số các bệnh nhân còn sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, đại tiện phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc đang được thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị). (Ảnh: Hưng Thơ)

Theo UBND xã Tân Lập (Quảng Trị), qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, tất cả bệnh nhân đều có chung nguồn thức ăn là bánh mì tại cơ sở bánh mì T.T. ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập), ăn khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến 29/4.

Lãnh đạo UBND xã Tân Lập thông tin, đã đề nghị cơ sở bánh mì T.T. ở thôn Tân Sơn tạm ngừng hoạt động sau sự việc. Cơ sở bánh mì tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4 đến khi có thông báo mới. Cơ quan chức năng cũng thu thập các mẫu thực phẩm liên quan. Qua làm việc, chính quyền xã Tân Lập xác định cơ sở bánh mì T.T. có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Liên quan đến sự việc trên, ngay trong ngày 1/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở xã Tân Lập.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Các bên liên quan tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo nội dung tại Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm; thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.