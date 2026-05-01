Nhật Bản kỳ vọng một trụ cột mới trong hợp tác chiến lược với Việt Nam

Trước khi lên đường sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tổ chức một cuộc họp báo nhanh để thông tin về những mục tiêu chính trong chuyến công du quan trọng này. Tại đây, bà Takaichi cho biết sẽ trao đổi ý kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam về một trụ cột mới trong hợp tác song phương.

Thủ tướng Takaichi nói: “Tôi sẽ nêu và trao đổi ý kiến với ban lãnh đạo mới của Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, với tư cách là một trụ cột mới trong quan hệ giữa hai nước. Ngoài ra, tôi cũng sẽ trình bày về các chính sách ngoại giao của Nhật Bản, bao gồm khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)”.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác với Việt Nam nói riêng trong bối cảnh thế giới đầy biến động và bất ổn hiện nay.

“Thông qua chuyến công du nước ngoài lần này, tôi cũng sẽ khẳng định lại mối quan hệ hợp tác nhằm bảo đảm sự ổn định nguồn cung năng lượng, củng cố chuỗi cung ứng các khoáng sản thiết yếu trong khu vực châu Á. Những nỗ lực đó có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì các sản phẩm không thể thiếu đối với Nhật Bản như dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ…

Tôi cũng sẽ kêu gọi một sự hợp tác nhằm nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu của từng quốc gia trong bối cảnh môi trường quốc tế khắc nghiệt hiện nay”, bà Takaichi nhấn mạnh.

Trước đó, vào chiều 30/4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này kỳ vọng ở Việt Nam trong 4 nhóm vấn đề chính như kinh tế và năng lượng, an ninh, giao lưu nhân dân… Ở nhóm vấn đề thứ nhất, Nhật Bản mong muốn hai bên thống nhất xác lập một danh sách những ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và không gian vũ trụ.