Mỹ công bố video nghi phạm mang súng, dao lao vào tiệc báo chí Nhà Trắng

Công tố Mỹ công bố hình ảnh người đàn ông có vũ trang xông vào tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. (Video: AP)

Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 30/4 công bố đoạn video ghi lại thời điểm giới chức cho rằng một người đàn ông mang theo súng và dao tìm cách xông vào bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng với ý đồ ám sát Tổng thống Donald Trump.

Bà Jeanine Pirro, công tố viên liên bang tại Washington, đăng tải đoạn video trên mạng xã hội trong bối cảnh xuất hiện nhiều câu hỏi về nguồn gốc viên đạn bắn trúng một đặc vụ Mật vụ Mỹ. Vụ việc xảy ra khi nghi phạm Cole Tomas Allen mang theo súng trường lao qua chốt an ninh, hướng về phòng tiệc của khách sạn, nơi có đông nhà báo, quan chức chính quyền và các khách mời tham dự sự kiện.

Trước đó, phía công tố cho biết viên đặc vụ bị trúng đạn vào áo chống đạn trong lúc hỗn loạn xảy ra, song chưa xác nhận liệu phát súng đó có phải do Allen bắn ra hay không. Bà Pirro ngày 30/4 khẳng định không có bằng chứng cho thấy đặc vụ này bị trúng “hỏa lực nhầm từ đồng đội”.

Nghi phạm nổ súng trong vụ việc xảy ra trong bữa tiệc tối dành cho các phóng viên tại Nhà Trắng. (Ảnh: Donald Trump/Truth Social)

Theo giới chức, video cho thấy Allen chạy qua máy dò kim loại rồi chĩa súng vào đặc vụ an ninh. Đặc vụ này sau đó đã nổ súng đáp trả 5 phát. Tuy nhiên, video không cho thấy rõ thời điểm khẩu súng của Allen khai hỏa.

Allen bị thương nhưng không trúng đạn trong vụ tấn công xảy ra tối thứ Bảy tại khách sạn Washington Hilton.

Trong phiên điều trần ngắn tại tòa án liên bang ngày 30/4, Allen đồng ý tiếp tục bị tạm giam trong thời gian chờ xét xử và không đưa ra lời biện hộ.

Giám đốc Mật vụ Mỹ, ông Sean Curran, bảo vệ kế hoạch an ninh của cơ quan này tại sự kiện và cho biết sẽ không thay đổi phương án hiện tại.

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Curran cho biết vụ tấn công đã bị ngăn chặn chỉ trong vài giây tại vòng bảo vệ ngoài cùng của hệ thống an ninh nhiều lớp quanh tổng thống. Theo ông, khoảng cách từ khu vực máy dò kim loại tới bục phát biểu nơi ông Trump ngồi là 355 feet (khoảng 108 mét), với hai cầu thang, một cửa ra vào và nhiều đặc vụ vũ trang khác ở giữa.

“Địa điểm đã được bố trí hoàn hảo”, ông Curran nói.

Đoạn video dài gần 6 phút do bà Pirro công bố cũng cho thấy Allen đi lại nhiều lần trong hành lang khách sạn một ngày trước vụ tấn công và ghé qua phòng gym của khách sạn.

Hình ảnh từ chốt an ninh cho thấy khoảng 12 nhân viên liên bang đang tháo dỡ máy dò kim loại và đứng xung quanh khi tay súng bất ngờ xuất hiện từ một cánh cửa rồi lao nhanh về phía họ. Nghi phạm tiếp cận nhóm nhân viên trước khi phần lớn trong số họ kịp phản ứng.

Chỉ có một nhân viên xuất hiện trong video được cho là đã rút súng trước khi nghi phạm vượt qua. Bà Pirro cho biết đây chính là người bị trúng đạn và đã nổ súng đáp trả.

Trong hồ sơ gửi tòa nhằm đề nghị tiếp tục giam giữ Allen, các công tố viên cho biết nghi phạm đã chụp ảnh tự sướng trong phòng khách sạn chỉ vài phút trước vụ việc.

Theo hồ sơ, Allen mang theo túi đựng đạn, bao súng đeo vai và một con dao có vỏ bọc.

Hình ảnh trích từ hồ sơ tòa án do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 29/4 cho thấy Cole Tomas Allen (trái) trong phòng khách sạn tại Washington hôm 25/4, dùng điện thoại chụp ảnh mình qua gương. Phiên bản hình ảnh đã được xử lý làm rõ nằm ở bên phải. (Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ qua Associated Press)

Trong một tin nhắn mà giới chức cho rằng có thể hé lộ động cơ gây án, Allen tự gọi mình là “Sát thủ liên bang thân thiện” và ám chỉ sự bất mãn với hàng loạt quyết sách của chính quyền Trump.

Luật sư của Allen tại phiên điều trần cũng đồng ý để thân chủ tiếp tục bị giam giữ, dù trước đó từng lập luận rằng người này nên được tại ngoại.

Trong hồ sơ nộp lên tòa ngày 29/4, phía bào chữa cho rằng vụ án của chính phủ “dựa trên những suy luận về ý định của ông Allen, đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời”, đồng thời nhấn mạnh rằng các bài viết của Allen không trực tiếp nhắc đến tên ông Trump.

Nhóm luật sư cũng để ngỏ khả năng tiếp tục đề nghị trả tự do cho Allen trước phiên xét xử. “Các bằng chứng của chính phủ đối với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống hoàn toàn dựa trên suy đoán, ngay cả khi nhìn nhận theo hướng có lợi nhất cho lập luận của họ”, nhóm luật sư viết.

Allen bị truy tố hôm 28/4 với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống cùng hai tội danh khác liên quan đến súng, trong đó có hành vi nổ súng trong khi thực hiện một tội phạm bạo lực.

Nếu bị kết án riêng với tội danh âm mưu ám sát tổng thống, Allen có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân.

Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California. Người này từng làm gia sư bán thời gian cho một công ty luyện thi và cũng là nhà phát triển trò chơi điện tử nghiệp dư.