25 học sinh và bảo mẫu ở TP.HCM nghi ngộ độc, Bộ Y tế vào cuộc

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 25-27/4, một số bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận 25 trường hợp rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt. Các trường hợp này được nghi ngờ liên quan đến ngộ độc thực phẩm tại trường.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, nơi ghi nhận có học sinh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai gấp nhiều biện pháp.

Trước hết, các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân cần tập trung nguồn lực, bảo đảm cấp cứu và điều trị kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Song song đó, cơ quan chức năng phải tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc. Việc lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân cũng cần được thực hiện khẩn trương. Các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) phải bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể. Trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc kiểm soát chất lượng bữa ăn học sinh cần được nhấn mạnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo liên quan trước đó.

Ngoài ra, TP.HCM cần đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể và người dân, nhất là trong bối cảnh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến vụ việc, báo cáo kịp thời, đồng thời chủ động cung cấp thông tin và sớm công khai kết quả điều tra theo quy định.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 13 trẻ với triệu chứng rối loạn tiêu hóa, trong đó 12 ca nhập viện, hiện đều ổn định và đang điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch; ghi nhận một trường hợp dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Toàn TP.HCM có 25 ca nghi ngộ độc (23 học sinh, 2 bảo mẫu) được tiếp nhận tại nhiều bệnh viện. Một trường hợp từng diễn tiến nặng phải chống sốc, thở máy nhưng đã hồi phục. Hiện 23/25 ca đang điều trị nội trú, sức khỏe nhìn chung ổn định.