Biển người đổ về trung tâm thương mại, khu vui chơi Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Video: Biển người đổ về trung tâm thương mại, khu vui chơi Hà Nội dịp 30/4 - 1/5.
Bên trong khuôn viên Vườn thú Thủ Lệ, người dân đổ về tham quan, không khí nhộn nhịp.
Quanh khu chuồng voi, đông đảo trẻ nhỏ tập trung theo dõi, thích thú quan sát những loài vật.
Không chỉ khu tham quan động vật, các khu trò chơi cũng rơi vào tình trạng đông kín. Nhiều trò luôn có khách xếp hàng chờ, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều.
Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, thời tiết khô ráo, dễ chịu tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiều người mang theo lều trại, bạt, bếp và thực phẩm để ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ.
Bên trong dòng người ken đặc tại các khu ẩm thực tự phục vụ ở tầng 1 và tầng 3; nhiều khách phải ghép bàn, thậm chí đứng ăn do không còn chỗ ngồi.
Minh Đức
