Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC 1-1 SHB Đà Nẵng: Makaric gỡ hoà

Hà Nội 1-1 Đà Nẵng Tiếp tục cập nhật Anh Tiệp 3' 21' Makaric
Trận đấu giữa Hà Nội và Đà Nẵng bắt đầu lúc 19h15. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất.
Hàng công của Hà Nội FC chưa có sự kết nối. Fisher, Hoàng Hên đều bị cô lập trong khi Hai Long phải lùi rất sâu để nhận bóng.
Hà Nội 1-1 Đà Nẵng
Minh Quang băng xuống đón đường chuyền dài. Anh sút trượt nhưng bóng lại lăn đến trước Makaric. Tiền đạo này dễ dàng sút vào khung thành rộng mở.
Hoàng Hên sút xa. Thủ môn Văn Toản bắt gọn.
Đà Nẵng tổn thất lực lượng khi Pissano chấn thương phải rời sân. Nguyễn Minh Quang vào thay.
Hậu vệ Hà Nội lúng túng để mất bóng ngay trước vòng cấm. Makaric có cơ hội nhưng cú sút của anh bị cầu thủ đối phương chặn lại, không gây khó khăn cho thủ môn Văn Chuẩn.
Makaric nhả bóng cho Đình Duy ở vị trí rất thoáng nhưng cầu thủ này lại sút chệch khung thành.
Hà Nội 1-0 Đà Nẵng
Hoàng Hên đá phạt. Anh Tiệp đánh đầu hiểm hóc ghi bàn.
Video: Anh Tiệp ghi bàn giúp Hà Nội dẫn trước.
Trận đấu bắt đầu
Hà Nội (áo tím) giao bóng.
Hà Nội: Quan Văn Chuẩn (1), Phạm Xuân Mạnh (7), Đậu Văn Toàn (8), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Hai Long (14), Nguyễn Công Nhật (22), Lê Xuân Tú (25), Nguyễn Anh Tiệp (33), Adriel (35), David Fisher (77), Đỗ Hùng Dũng (88).
Đà Nẵng: Nguyễn Văn Toản (89), Đặng Anh Tuấn (6), Milan Makaric (9), Nguyễn Đức Anh (15), Phạm Đình Duy (18), Joel Pissano (19), Lê Vũ Quốc Nhật (22), Nguyễn Hồng Phúc (23), Võ Nguyên Hoàng (28), Vũ Văn Sơn (56), Đỗ Phi Long (95).
Đà Nẵng
Đà Nẵng cùng PVF CAND chia nhau 2 vị trí cuối bảng xếp hạng với 13 điểm. Đây cũng là 2 đội thủng lưới nhiều nhất giải.
Thành tích 22 bàn thắng không tồi đối với đội bóng không sở hữu ngôi sao tấn công như Đà Nẵng. Dù vậy, khả năng phòng ngự vẫn là điểm yếu lớn nhất của đội bóng sông Hàn (35 bàn thua), khiến họ chỉ có 2 chiến thắng từ đầu mùa giải.
Đà Nẵng đang có chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Họ vừa giành 1 điểm ở phút 90+3 trong trận hoà 3-3 với Thể Công Viettel để ngắt chuỗi 5 trận thua.
Hà Nội FC
Trước trận gặp Đà Nẵng, Hà Nội đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Đội bóng Thủ đô chỉ kém vị trí thứ ba của Ninh Bình 1 điểm. Nếu thắng trận này, đồng thời Ninh Bình không thể đánh bại Thể Công Viettel, Hà Nội FC sẽ chen chân vào nhóm có huy chương.
Tính từ tháng 11/2025 đến nay, Hà Nội FC chỉ thua 2 trận (đều có tỷ số 0-1 trước Hải Phòng và Thể Công Viettel), còn lại là 8 chiến thắng và 1 trận hoà.
Trên sân nhà, đội bóng Thủ đô có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, họ luôn ghi ít nhất 2 bàn trong chuỗi trận kể trên và có 4 trận không thủng lưới.
Hà Nội FC đấu với Đà Nẵng (19h15 ngày 1/5)
Hà Nội FC đấu với SHB Đà Nẵng là một trong 2 trận đấu của vòng 21 V.League 2025-2026 diễn ra trong ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là màn đối đầu quan trọng của 2 đội bóng ở 2 đầu bảng xếp hạng.
Đội bóng Thủ đô rất cần 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua Ninh Bình, giành huy chương vào cuối mùa giải. Ngược lại, Đà Nẵng cũng muốn có chiến thắng để cạnh tranh trụ hạng.
Ở trận lượt đi, Hà Nội FC giành chiến thắng trước Đà Nẵng ngay trên sân khách với tỷ số 2-0. Phạm Tuấn Hải và Luiz Fernando ghi 2 bàn trong vòng 5 phút ở cuối hiệp một.
Trong 6 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Hà Nội giành 5 chiến thắng. Đà Nẵng chỉ có trận hoà 1-1 trên sân Hàng Đãy vào tháng 5/2023. Lần gần nhất đội bóng sông Hàn đánh bại được đối thủ này là lượt đi V.League 2021 (2-0).
Trận Hà Nội FC đấu với SHB Đà Nẵng diễn ra lúc 19h15 hôm nay 1/5 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Kênh chiếu trực tiếp: FPT Play, TV360+9.
Bảng xếp hạng V.League vòng 21
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính trước vòng 21, vị trí các câu lạc bộ như sau.
XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua
Điểm 1 CAHN 20 48 - 17 51 2 Thể Công Viettel 20 31 - 18 42 3 Ninh Bình 20 42 - 27 37 4 Hà Nội 20 38 - 23 36 5 CA TP.HCM 20 20 - 25 29 6 Hải Phòng 20 30 - 24 28 7 Nam Định 20 24 - 24 28 8 SLNA 20 23 - 28 24 9 Hà Tĩnh 20 12 - 23 23 10 Thanh Hóa 20 23 - 28 20 11 Becamex TP.HCM 20 23 - 31 20 12 HAGL 20 17 - 28 19 13 Đà Nẵng 20 22 - 35 13 14 PVF-CAND 20 17 - 36 13
