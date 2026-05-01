Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cung đường “xuyên rừng - chạm biển” mở ra chuẩn sống xanh hiếm có

Rạng sáng 1/5, Cần Giờ thức dậy trong nhịp chân của hơn 5.000 vận động viên tham gia VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, tranh tài ở nhiều cự ly trên cung đường “xanh nhất hệ thống”. Vượt lên trên ý nghĩa một giải thể thao lớn, sự kiện còn đánh dấu sự xuất hiện của một điểm đến mới, nơi thiên nhiên và nhịp sống đô thị đang cùng hiện hữu rõ nét.

Khoảnh khắc những bước chân đầu tiên chạy trên trục đường chính của Vinhomes Green Paradise, nơi chỉ 1 năm trước vẫn là bãi biển đầy bùn đất, giờ đã sẵn sàng đón nhịp sống sôi động. Khi ánh sáng đầu ngày nhuộm vàng không gian, ngay cả các runner từng chinh phục nhiều cung đường chạy trên khắp Việt Nam cũng phải thừa nhận đang được sống trong cảnh tượng không thể gặp ở đâu ngoài Cần Giờ.

Những sải bước giữa hai hàng cây xanh trên đại lộ Thời Đại rộng 120m đón trọn gió biển khoáng đạt, mang lại cảm giác nhẹ và thoáng hiếm có. Mặt đường bằng phẳng, không xe cộ giúp runner duy trì nhịp độ ổn định.

"Ở đây không khí rất trong lành, gió biển làm cho mình rất hưng phấn, năng lượng chạy bộ nhiều hơn so với không gian đông đúc, khói bụi trong Sài Gòn", chị Trần Thị Kim Thoa, runner cự ly 21km đến từ Bình Tân, TP.HCM, nhận xét.

Cung đường xuyên rừng Sác mở ra không gian xanh ngút ngàn, nơi hệ sinh thái ngập mặn trở thành “lá phổi” tự nhiên quý giá. Bầu không khí giàu oxy và sự an nhiên hiếm có tạo nên trải nghiệm khác biệt. “Đây thực sự là nơi đáng sống”, chị Nguyễn Thị Trâm (TP Thủ Đức), vô địch 21km hạng mục nữ lứa tuổi 30-39, chia sẻ.

Đêm trước giờ xuất phát, bầu trời Cần Giờ rực sáng trong màn pháo hoa ngày hội. Từ một vùng đất ven biển nhiều năm quên lãng, Cần Giờ đang vươn mình thành tâm điểm sự kiện mới, nơi hội tụ trải nghiệm, dòng người và sức sống đô thị.

365 ngày kiến tạo kỳ tích: siêu đô thị biển bứt tốc đến ngỡ ngàng

Nhiều runner không khỏi bất ngờ trước sự lột xác ngoạn mục của Cần Giờ. “Trở lại sau chưa đầy một năm, tôi gần như không nhận ra Cần Giờ - từ hoang vắng nay đã khang trang, sôi động”, runner Lý Nhân Tín, vô địch cự ly 21km, chia sẻ.

Chỉ sau 365 ngày, từ vùng bãi bồi mênh mông, Vinhomes Green Paradise đã hiện rõ hình hài với hạ tầng quy mô lớn. Hơn 1.350 ha lấn biển gần như hoàn thiện, với khoảng 110 triệu m³ vật liệu đã được triển khai, đạt hơn 50% tổng khối lượng dự kiến và vượt xa quy mô của bất kỳ dự án lấn biển nào từng thực hiện tại Việt Nam. Khối lượng này tương đương gấp 50 lần Vinhomes Central Park, đủ để san lấp diện tích bằng cả quận Bình Thạnh cũ với độ dày 5m.

Trên nền hạ tầng đã thành hình, hàng nghìn căn thấp tầng tại Vịnh Tiên đang băng băng về đích và dự kiến hoàn thành ngay trong năm 2026. Cùng lúc, các công trình biểu tượng như VinWonders, Nhà hát Sóng Xanh… dần lộ diện, từng bước hoàn thiện diện mạo của một đô thị biển tầm vóc.

Khi đêm xuống, đại công trường vẫn rực sáng ánh đèn với nhịp thi công liên tục. Sau 1 năm, 3/4 phân khu then chốt đã hiện hình rõ nét, được kết nối bởi mạng lưới hạ tầng “xương sống” dài hơn 120km vươn ra biển, thay thế hoàn toàn mặt sóng mênh mông trước đây. Từ những ánh đèn công trường hôm nay, một siêu đô thị biển rực rỡ ánh sáng đang dần thức giấc, chuẩn bị bước vào thời khắc “sáng đèn” trong tương lai gần.

Ở Cần Giờ hiện tại, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là không khí tấp nập tại văn phòng bán hàng dự án Vinhomes Green Paradise. Với “bảo chứng vàng” từ Vinhomes, hạ tầng biến đổi từng ngày cùng chuỗi sự kiện liên tục kích hoạt dòng người và dòng tiền, đang tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng giá trị. Đây là lựa chọn “chọn mặt gửi vàng”, đón đầu một đô thị biển đang bước vào chu kỳ bứt phá mạnh mẽ.

Từ cung đường “xuyên rừng - chạm biển” tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, một tọa độ sống - nghỉ dưỡng - đầu tư hiếm có đang thần tốc thành hình, sẵn sàng đưa giấc mơ an cư với chuẩn sống đẳng cấp của nhiều người trở thành hiện thực.