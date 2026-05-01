Tai nạn giảm mạnh, hơn 13.000 người vi phạm giao thông trong ngày 1/5

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày 1/5/2026, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết và 37 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm 47 vụ, làm 23 người chết, 37 người bị thương, giảm sâu trên cả ba tiêu chí. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người, tăng 1 vụ so với cùng kỳ. Đường thủy không ghi nhận tai nạn nào.

Cùng với việc tai nạn giảm mạnh, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông. Trong ngày, công an các địa phương phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp.

Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trên nhiều tuyến đường, khung giờ khác nhau. (Ảnh: Viên Minh)

Hàng nghìn phương tiện bị tạm giữ, gồm 55 ô tô, 3.459 xe máy và hơn 300 phương tiện khác. Ngoài ra, 415 giấy phép lái xe bị tước, gần 2.000 trường hợp bị trừ điểm.

Các hành vi vi phạm phổ biến vẫn là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm số lượng lớn với hơn 3.100 trường hợp, vi phạm tốc độ gần 2.900 trường hợp.

Bên cạnh đó, tình trạng chở quá số người, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện hay vi phạm tải trọng vẫn tiếp diễn.

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội xử phạt trong chiều 30/4. (Ảnh: Viên Minh)

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát phát hiện 427 trường hợp vi phạm, cảnh sát đã lập biên bản 48 trường hợp.

Công tác kiểm tra trên các lĩnh vực khác cũng được triển khai đồng bộ, với 187 trường hợp vi phạm đường thủy và 94 trường hợp vi phạm đường sắt bị xử lý.