Nhân chứng kể lại phút dập lửa cứu ô tô cháy tại cây xăng khiến 2 người tử vong

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc ô tô bốc cháy ngùn ngụt ở cây xăng khiến 2 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong chiều 1/5, anh Lê Hồng Nghĩa - Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam - kể rằng sau khi ô tô bốc cháy, nhân viên cây xăng gọi điện báo Đội SOS Quảng Nam để được hỗ trợ.

Đến hiện trường, chiếc xe đã bị lửa bao phủ, nên anh lập tức gọi thêm lực lượng hỗ trợ. Nhóm của anh sử dụng bình chữa cháy và vòi nước để dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng tham gia dập lửa chỉ nghe tài xế yêu cầu cứu xe, không có thông tin về việc còn người mắc kẹt bên trong. Chỉ đến khi đám cháy được khống chế, mọi người mới phát hiện bên trong xe có 2 thi thể thì đã quá muộn.

Nhân chứng kể lại sự việc.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 15h22 ngày 1/5, ô tô mang BKS 92A-265.XX do V.D.A. (sinh năm 2002, trú xã Thăng Điền) cầm lái đang dừng đổ xăng tại cây xăng 90, thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe, nhanh chóng lan lên phía trước và bao trùm toàn bộ cabin. Lúc đó trên xe có 2 người gồm T.H.T. (sinh năm 2009) và D.A.K. (sinh năm 2010), cùng trú xã Thăng Điền.

Nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh nhanh chóng tham gia dập lửa, nhưng chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Dù vậy, hai người trong xe không qua khỏi.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, trước khi ngọn lửa bùng phát, tài xế V.D.A. đã xuống xe nên thoát nạn.