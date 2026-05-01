Thanh niên đi xe máy lạng lách ‘thông chốt’, tông bay rào sắt ở Hưng Yên

Video: Phẫn nộ thanh niên lái xe máy thông chốt, tông bay rào sắt ở Hưng Yên

Chiều 1/5, thông tin từ Công an phường Trà Lý (Hưng Yên) cho biết, đơn vị củng cố hồ sơ xử lý 2 thanh niên về hành vi "Chống người thi hành công vụ" vào tối ngày 30/4.

Cụ thể, khoảng 23h6’, ngày 30/4, thực hiện Phương án xử lý thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng của Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, Tổ công tác Công an phường Trà Lý và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp phát hiện 2 thanh niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên 2 nam thanh niên không chấp hành, lao thẳng phương tiện về phía Tổ công tác dẫn tới đâm đổ hàng rào chắn và ngã ra đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Trà Lý đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triệu tập, làm việc với 2 nam thanh niên để củng cố, điều tra làm rõ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Thanh niên bị lực lượng chức năng khống chế tại hiện trường.

Cơ quan chức năng xác định, người cầm lái xe máy BKS: 17B2-704.19 là Nguyễn Thái K. (sinh ngày 9/7/2008, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên). Người ngồi sau là Phạm Quang Tr. (sinh ngày 22/6/2009, trú tại thôn Vô Thái, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Mới đây, tối 7/3, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Trà Lý, Công an phường Trà Lý phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Hưng Yên xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lái xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong quá trình triển khai chốt kiểm soát, lực lượng chức năng lập rào chắn ngang đường để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Video ghi lại cho thấy, bất chấp việc lực lượng chức năng lập rào chắn, nhóm thanh niên đi xe máy "kẹp 3" không đội mũ bảo hiểm vẫn cố tình phóng nhanh, lao thẳng vào rào chắn để "thông chốt" nhưng bất thành.

Theo Công an phường Trà Lý, nhóm thanh niên này sau đó bị lực lượng chức năng khống chế để xử lý theo quy định.