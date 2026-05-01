Lao xuống biển cứu con, người cha ở Hà Nội mất tích rồi tử vong

Chiều 1/5, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) Phan Ngọc Khoa xác nhận đã tìm thấy thi thể ông H.H.N. (46 tuổi, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) sau khi mất tích vì cứu con đuối nước.

Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 17h30 cùng ngày, cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 500m.

Trước đó, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, ông N. cùng hai con là D.H.C.P. (14 tuổi) và D.H.P. (11 tuổi) xuống tắm biển tại thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng.

Khoảng 20 phút sau, cháu D.H.P. không may bị sóng cuốn ra xa bờ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân gặp nạn trên biển. (Ảnh: CTV)

Phát hiện sự việc, ông N. lập tức bơi ra cứu và đẩy được con vào bờ an toàn. Tuy nhiên, sau đó ông không quay trở lại. Gia đình và người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an, biên phòng, quân sự xã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tìm kiếm trên biển và dọc bờ.

Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.