Những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 5

(VTC News) -

Tháng 5 hằng năm không chỉ đánh dấu thời điểm chuyển mùa mà còn có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn ở Việt Nam và trên thế giới. Đây là dịp để mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng, tôn vinh các giá trị nhân văn và khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong xã hội. Vậy tháng 5 có những ngày lễ gì đáng chú ý?

Những ngày lễ và kỷ niệm tại Việt Nam trong tháng 5

Tại Việt Nam, tháng 5 gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại.

Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5)

Vào ngày 7/5/1954, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vang dội tại chiến trường Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài suốt 9 năm đầy gian khổ.

Hình ảnh lá cờ quyết chiến quyết thắng do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch đã trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí quật cường. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc mà còn góp phần dẫn tới việc ký kết Hiệp định Geneve, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử đất nước.

Đây là niềm tự hào to lớn, minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và lòng kiên cường của Nhân dân Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. (Ảnh: VOV)

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5)

Ngày 15/5/1941 đánh dấu sự ra đời của tổ chức dành cho thiếu niên Việt Nam. Trong suốt quá trình phát triển, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về đạo đức, nhân cách và ý thức công dân.

Đây không chỉ là môi trường sinh hoạt bổ ích mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các em thiếu niên. Ngày kỷ niệm này là dịp để nhìn lại những đóng góp của tổ chức trong công tác giáo dục và định hướng thế hệ tương lai của đất nước.

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)

Ngày 19/5/1890 là ngày sinh của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đến năm 2026, toàn dân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường giải phóng dân tộc mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, trí tuệ và đạo đức cách mạng. Người đã dẫn dắt dân tộc vượt qua ách đô hộ gần một thế kỷ của thực dân Pháp và góp phần vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Với tấm lòng vì dân, vì nước, Người được nhân dân tôn kính gọi là “cha già dân tộc”. Ngày 19/5 là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn, ôn lại tư tưởng và lời dạy của Bác, từ đó tiếp tục nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). (Ảnh: Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An)

Những ngày lễ và kỷ niệm trên thế giới trong tháng 5

Không chỉ riêng Việt Nam, tháng 5 còn là thời điểm diễn ra nhiều ngày lễ quốc tế mang ý nghĩa quan trọng.

Ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Đây là ngày lễ lớn của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của họ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 1/5 cũng là dịp để các quốc gia thể hiện sự quan tâm đến quyền lợi người lao động, thúc đẩy cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống. Nhiều hoạt động kỷ niệm, diễu hành và vận động được tổ chức nhằm khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng lao động trong xã hội hiện đại.

Ngày Chiến thắng phát xít Đức (9/5)

Ngày kỷ niệm này gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 9/5/1945, khi cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít kết thúc thắng lợi. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và các nước Đồng minh đã tạo tiền đề chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ II, cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong. Đây là ngày mang ý nghĩa toàn cầu, tôn vinh tinh thần đấu tranh vì hòa bình, tự do và công lý, đồng thời tưởng nhớ những người đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp này.

Các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô vui mừng chiến thắng tại Berlin, ngày 9/5/1945, sau khi Đức chính thức ký tuyên bố đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)

Ngày của Mẹ (10/5)

Ngày kỷ niệm dành cho mẹ thường được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Đây là dịp để tôn vinh những người mẹ, những người đã hy sinh thầm lặng vì gia đình.

Vào ngày này, các gia đình thường tổ chức các hoạt động sum họp, tặng hoa và quà nhằm bày tỏ lòng biết ơn. Ngày của Mẹ không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần củng cố giá trị gia đình trong xã hội.

Ngày Quốc tế Gia đình (15/5)

Ngày này được Liên Hợp Quốc lựa chọn nhằm tôn vinh vai trò của gia đình, tế bào của xã hội. Ngày này khuyến khích các quốc gia và cộng đồng quan tâm hơn đến các vấn đề gia đình, từ đó xây dựng môi trường sống ổn định, yêu thương và bền vững cho mọi thành viên.