Bảng xếp hạng V.League vòng 21 mới nhất: Hà Nội FC đấu Đà Nẵng

Theo thể thức V.League 2025-2026 , giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 21, vị trí các câu lạc bộ như sau.

Vòng 21 V.League: Ninh Bình rơi khỏi top 3?

Ngôi đầu bảng xếp hạng V.League trước và sau vòng 21 thuộc về câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking tạo ra khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội đứng thứ hai là Thể Công Viettel. Ở vòng này, họ chạm trán Hải Phòng - đội không còn nhiều động lực phấn đấu và không có phong độ tốt gần đây.

Top 3 có thể thay đổi sau vòng đấu này khi Thể Công Viettel (xếp hạng 2) đấu với Ninh Bình (3). Nếu Thể Công Viettel giành chiến thắng đồng thời Hà Nội FC đánh bại Đà Nẵng, Ninh Bình sẽ rơi khỏi top 3.

Đà Nẵng cũng rất cần điểm trong hoàn cảnh hiện tại. Đội bóng sông Hàn và PVF CAND chia nhau 2 vị trí cuối bảng với cùng 13 điểm. Trong khi Đà Nẵng phải đấu với Hà Nội trên sân khách, PVF CAND được chơi ở sân nhà gặp Hà Tĩnh.