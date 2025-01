Smartphone nào có pin 'trâu' nhất hiện nay?

(VTC News) -

OPPO Find X8 và Find X8 Pro - bộ đôi smartphone cao cấp của hãng ra mắt vào tháng 10/2024 vừa được đưa vào danh sách DXOMARK Gold Battery Label 2025, đồng thời tạo kỳ tích khi thương hiệu này có tới 4 mẫu điện thoại thông minh trong nhóm 5 máy dẫn đầu bảng xếp hạng đầu ngành di động về hiệu suất pin với thời lượng sử dụng, tốc độ sạc và hiệu quả năng lượng.

Dẫn đầu danh sách này là OPPO Find X7 Ultra, mẫu điện thoại ra mắt tháng 3/2024 nhưng không được đưa về Việt Nam, với tổng điểm đánh giá là 160.

Đứng thứ 2 là Honor Magic6 Pro (ra mắt tháng 2/2024, cũng không bán chính hãng Việt Nam - 157 điểm).

Các vị trí tiếp theo tiếp tục thuộc về thương hiệu OPPO gồm Find X8, Find X8 Pro và Find X6 Pro (tháng 3/2023) với số điểm lần lượt là 156, 155 và 151.

Đáng chú ý, hai mẫu Find X8 và Find X8 Pro là những model bán chính hãng tại Việt Nam hiện nay, 3 mẫu máy còn lại chỉ có phiên bản quốc tế hoặc bán nội địa Trung Quốc.

Như vậy nếu tính riêng danh mục smartphone đầu bảng (giá bán trên 800 USD) và kèm điều kiện "phân phối chính hãng tại Việt Nam", cả 2 vị trí 1 và 2 trên thị trường trong nước đều thuộc về OPPO.

Find X8 và X8 Pro là 2 model trong Top 5 smartphone sử dụng pin hiệu quả nhất toàn cầu đang được bán chính hãng tại Việt Nam.

DXOMARK thực hiện các bài kiểm tra về thời lượng pin ở các không gian sử dụng khác nhau như môi trường trong nhà (Home/office), di chuyển ngoài trời (On the go), và môi trường tiêu chuẩn (Calibrated). Trong đó, không gian trong nhà (Home/office) là môi trường mà người dùng smartphone thường dành thời gian sử dụng thường xuyên nhất.

Đối với các hoạt động di chuyển (On the go), thiết bị được đánh giá hiệu suất khi sử dụng ngoài trời, bao gồm các hoạt động như đi bộ, sử dụng phương tiện khác nhau như xe buýt, tàu điện ngầm, kết hợp với tác vụ phổ biến (phát nhạc, chụp ảnh hay quay video...).

Điều kiện tiêu chuẩn (Calibrated) bao gồm loạt tác vụ tự động như thực hiện cuộc gọi, phát video và nhạc, chơi game trong môi trường có kiểm soát với thông số cố định.

Cả OPPO Find X8 và Find X8 Pro đều thể hiện xuất sắc thời lượng sử dụng pin các bài kiểm tra. Thiết bị có khả năng hoạt động liên tục hơn 3 ngày khi sử dụng ở mức độ vừa phải (moderate use). Kết quả này được ghi nhận thông qua quy trình thử nghiệm toàn diện, mô phỏng đầy đủ các vụ từ những hoạt động tĩnh như làm việc văn phòng, sử dụng tại nhà, cho đến các tình huống di động như di chuyển hay hoạt động ngoài trời.

Find X8 Pro mang viên pin dung lượng cao 5.910 mAh đã tạo nền tảng cho hiệu suất sử dụng lâu dài với một lần sạc. Model "đàn em" là Find X8 sở hữu pin dung lượng 5.630 mAh nhưng dường như sử dụng năng lượng còn hiệu quả hơn.

Không chỉ nhờ dung lượng cao, bộ đôi này còn sử dụng pin công nghệ Silicon-carbon mới và bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9400 tiên tiến, giúp tối ưu hiệu suất và quản lý nhiệt hiệu quả trong quá trình sử dụng để giảm tiêu hao năng lượng. Cả 2 đều được trang bị sạc nhanh SuperVOOC độc quyền của hãng, công suất 80 W, sạc không dây AirVOOC 50 W.