Sky Villa là gì mà lại thu hút giới thượng lưu đến vậy?

(VTC News) -

Sky Villa là gì?

Sky Villa - cụm từ nghe có vẻ xa lạ nhưng lại đang dần trở nên phổ biến trong thị trường bất động sản Việt Nam.

Sky Villa hay còn được gọi là biệt thự trên không, là loại hình căn hộ cao cấp sở hữu vị trí đắc địa trên tầng cao nhất của các tòa nhà căn hộ cao cấp. Nó mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống rộng rãi, tiện nghi hiện đại và tầm nhìn panorama ngoạn mục, mang đến cho chủ nhân trải nghiệm sống đẳng cấp và sang trọng bậc nhất.

Sky Villa (Ảnh minh họa: CenHomes)

Đặc điểm nổi bật của Sky Villa gồm:

Vị trí đắc địa: Tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà, Sky Villa sở hữu tầm nhìn panorama 360 độ, bao quát toàn cảnh thành phố lung linh rực rỡ.

Diện tích rộng rãi: Sky Villa có diện tích lớn, thường từ 200m2 trở lên, mang đến không gian sống thoáng đãng, tiện nghi và đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Thiết kế sang trọng: Sky Villa được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, sử dụng vật liệu cao cấp và nội thất cao cấp nhất.

Tiện ích đẳng cấp: Sky Villa được trang bị đầy đủ các tiện ích cao cấp như: bể bơi riêng, phòng gym, spa, sân vườn, khu vui chơi trẻ em,... đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn và giải trí của gia đình.

Tính riêng tư an toàn: Sky Villa được bảo vệ bởi hệ thống an ninh 24/24, đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Tại sao Sky Villa thu hút giới thượng lưu?

Sở hữu Sky Villa là khẳng định vị thế và đẳng cấp của gia chủ. Sky Villa mang đến cho cư dân trải nghiệm sống sang trọng, tiện nghi và đẳng cấp bậc nhất. Sky Villa cũng là biểu tượng cho sự thành công và thịnh vượng của gia chủ.

Với những ưu điểm vượt trội, Sky Villa được dự đoán sẽ là xu hướng bất động sản trong tương lai, thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu ngày càng nhiều hơn.

Giá của Sky Villa ở Hà Nội và TP.HCM

Chính vì những đặc điểm ở trên, Sky Villa có giá không hề rẻ. Giá Sky Villa ở Hà Nội và TP.HCM hiện nay dao động trong khoảng hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí và tiện ích.

Sky Villa ở những vị trí đắc địa, trung tâm thành phố thường có giá cao hơn so với những khu vực xa trung tâm. Sky Villa được trang bị đầy đủ các tiện ích cao cấp như: bể bơi riêng, phòng gym, spa, sân vườn, khu vui chơi trẻ em,... sẽ có giá bán cao hơn so với những căn hộ không có các tiện ích này.

Ngoài ra, Sky Villa có thiết kế sang trọng, đẳng cấp với nội thất cao cấp sẽ có giá bán cao hơn so với những căn hộ có thiết kế đơn giản hơn.