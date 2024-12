SJC có quyền Tổng Giám đốc mới

(VTC News) -

Theo thông tin trên website chính thức của Công ty SJC, doanh nghiệp này đã có những thay đổi về nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ông Đào Công Thắng hiện giữ chức quyền Tổng Giám đốc SJC. Tuy nhiên, trên website của SJC chưa công bố văn bản chính thức về việc bổ nhiệm. Đơn vị này hiện chỉ thay đổi tên, chức danh tại phần giới thiệu sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp.

Ông Đào Công Thắng đảm nhiệm vai trò điều hành SJC từ ngày 18/10, thay bà Lê Thúy Hằng. Bà Hằng là Tổng Giám đốc SJC từ tháng 12/2019. Theo báo cáo tài chính năm 2023, ông Thắng lần đầu giữ chức Phó Tổng Giám đốc SJC vào tháng 4/2014 và được tái bổ nhiệm từ 30/7/2019.

Trong khi đó, Hội đồng thành viên SJC cũng có sự thay đổi khi chỉ có hai người, gồm ông Trần Văn Tịnh - Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Tiến Phước - Thành viên HĐTV. Ban Kiểm soát của công ty cũng chỉ có duy nhất một người là ông Nguyễn Công Tường.

SJC thông báo đã có những thay đổi về nhân sự cấp cao. (Ảnh minh họa)

Trước đó, đầu tháng 11, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty SJC và các đơn vị các liên quan. Cho đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can với 2 tội danh nêu trên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã lợi dụng việc mua - bán vàng bạc để làm khống chứng từ, sổ sách, thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, cơ quan công an chưa công bố danh tính và hành vi cụ thể của những người này.

SJC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM. Công ty là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cho phép độc quyền sản xuất vàng miếng từ năm 2014 đến nay.