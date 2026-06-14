Sinh viên trang bị kỹ năng để chinh phục nhà tuyển dụng

(VTC News) -

Ngày 14/6, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai Tuần lễ việc làm Career Week 2026 với chuỗi hoạt động hướng nghiệp và kết nối tuyển dụng dành cho sinh viên.

Chương trình được tổ chức nhằm giúp sinh viên trang bị kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực thích ứng với thị trường lao động và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng uy tín.

Sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) tham gia tuần lễ việc làm.

Career Week 2026 được thiết kế như hành trình trải nghiệm nghề nghiệp toàn diện, nơi sinh viên không chỉ được học kỹ năng mềm mà còn được tiếp cận trực tiếp với thực tiễn tuyển dụng hiện đại đang diễn ra tại các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ tuần lễ việc làm, sinh viên được tiếp cận quy trình tuyển dụng thực tế tại doanh nghiệp, tìm hiểu những yêu cầu mà nhà tuyển dụng hiện nay đặt ra đối với ứng viên trẻ.

Thông qua các workshop, diễn đàn chuyên đề và hoạt động tuyển dụng trực tiếp, sinh viên sẽ được hướng dẫn phát triển hồ sơ năng lực cá nhân, rèn luyện kỹ năng phỏng vấn, tìm kiếm công việc phù hợp cũng như cập nhật xu hướng nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ việc làm Career Week 2026 là hoạt động Career Fair diễn ra trực tiếp tại HSB. Đây là không gian kết nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp trong mạng lưới hơn 20.000 cựu sinh viên và đối tác chiến lược của nhà trường.

Tại đây, sinh viên có cơ hội tìm hiểu môi trường làm việc thực tế, gặp gỡ nhà tuyển dụng và ứng tuyển trực tiếp vào nhiều vị trí tiềm năng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB cho biết, nhà trường luôn theo đuổi triết lý đào tạo gắn với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm và lấy năng lực nghề nghiệp làm thước đo chất lượng đào tạo. Nhà trường không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng phát triển năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng toàn cầu cho sinh viên.

"Chúng tôi đặt mục tiêu mọi sinh viên HSB đều có cơ hội việc làm phù hợp sau tốt nghiệp, thông qua mạng lưới doanh nghiệp đối tác, cựu sinh viên và các chương trình đồng hành nghề nghiệp xuyên suốt quá trình đào tạo", GS.TS Hoàng Đình Phi nhấn mạnh.

Sinh viên được tiếp cận quy trình tuyển dụng thực tế tại doanh nghiệp.

Thông qua Career Week 2026, HSB tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, lấy năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng toàn cầu của người học làm trọng tâm.

Không chỉ là một hoạt động hướng nghiệp thường niên, chương trình còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong việc đồng hành cùng sinh viên trên hành trình phát triển nghề nghiệp, kết nối tri thức với thực tiễn và tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.