Sinh viên được kết nối với doanh nghiệp để tăng cơ hội tìm việc làm

Ngày hội việc làm với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành - Sinh viên vững bước" nhằm tăng cường kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận thông tin về cơ hội việc làm và cách thức ứng tuyển của các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.
Sự kiện là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Dự án “Thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam” năm 2025, được tài trợ bởi Quỹ Caterpillar Foundation.
Sự kiện thu hút 200 sinh viên nghề ưu tú của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và 15 doanh nghiệp hàng đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham gia.
Ngày hội tạo ra một diễn đàn trực tiếp để sinh viên tìm hiểu về quy trình hoạt động, phương thức tuyển dụng và cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt được các kỹ năng chuyên môn cần thiết cho thị trường lao động hiện nay.
Tại ngày hội, các doanh nghiệp giới thiệu về tổ chức của mình, cung cấp thông tin chi tiết về ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng và quy trình tuyển dụng. Sinh viên tham gia trao đổi trực tiếp tại bàn tư vấn của các công ty, từ đó có được bức tranh rõ nét hơn về thị trường lao động và các yêu cầu cụ thể của từng vị trí.
Ông Richard Bernhard, Trưởng đại diện của Kenan Foundation Asia tại Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào là cầu nối chiến lược giữa nhà trường và doanh nghiệp. ‘Ngày hội Việc làm’ tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm việc làm chất lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ngành công nghiệp kỹ thuật cao tại Việt Nam. Đây là thành quả trực tiếp của sự hợp tác chặt chẽ giữa Kenan, các doanh nghiệp địa phương, các trường cao đẳng nghề và sự tham gia tích cực của sinh viên".
