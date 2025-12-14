Nhiều sinh viên du lịch - khách sạn có việc làm nhờ dự án 'Học tập trọn đời'

Dự án “Học tập trọn đời” là sáng kiến chiến lược được khởi xướng bởi Diageo và hợp tác với Kenan Foundation Asia. Dự án tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực ngành Du lịch – Khách sạn, phù hợp với Kế hoạch Hành động Quốc gia về Du lịch (2021 - 2030) và ưu tiên phục hồi hậu COVID-19.
Tính đến nay, dự án đào tạo hơn 1.000 sinh viên nghề và 40 giảng viên tại các trung tâm du lịch trọng điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng và Khánh Hòa.
Tiếp nối thành công tại Hà Nội và Đà Nẵng, giai đoạn 2025 - 2026 đánh dấu năm thứ ba của sáng kiến toàn cầu “Học tập trọn đời” của Diageo, mở rộng triển khai tại Khánh Hòa - một trong những trung tâm du lịch năng động nhất Việt Nam, với trọng tâm nâng cao năng lực nghề và tăng cường kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp trong ngành.
Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc, Giám đốc Đối ngoại Diageo Vietnam, cho biết, sáng kiến ‘Học tập trọn đời’ thể hiện cam kết của Diageo trong việc lan tỏa tinh thần ‘tôn vinh cuộc sống’ trách nhiệm, đồng thời trao quyền cho cộng đồng.
"Chúng tôi rất vui mừng khi chương trình mang lại những kết quả rõ rệt tại Việt Nam, với 98% học viên có việc làm trong các giai đoạn trước. Sự hợp tác tại Nha Trang tiếp tục sứ mệnh đó, chuẩn bị cho thế hệ chuyên gia du lịch tương lai những kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và kỹ năng xanh vững chắc hướng tới một tương lai bền vững", bà Trúc nói.
Được biết, chỉ trong hai năm đầu triển khai, dự án đã đạt được những kết quả ấn tượng: tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu cho 838 sinh viên nghề và 25 giảng viên, đồng thời kết nối thành công 800 sinh viên với 19 nhà tuyển dụng tiềm năng trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.
