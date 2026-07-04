Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Canada vs Morocco, vòng 1/8 World Cup 2026

(VTC News) -

Canada đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở vòng 1/16. Đội đồng chủ nhà từng đứng nhì bảng B, sau Thụy Sỹ, rồi vượt qua trận knock-out đầu tiên bằng bàn thắng ở cuối trận.

Morocco tiếp tục cho thấy sự ổn định ở các trận loại trực tiếp. Đội bóng châu Phi loại Hà Lan sau loạt luân lưu, sau khi cầm hòa đối thủ 1-1 trong 120 phút. Trận Canada vs Morocco diễn ra lúc 6h ngày 5/7 tại Houston Stadium. Các mô hình dự đoán đánh giá Morocco cao hơn nhưng lối chơi kiểm soát có phần cầu toàn của đội bóng này tiềm ẩn rủi ro.

Siêu máy tính dự đoán Canada vs Morocco ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Morocco thắng 52,7% trong 25.000 kịch bản trước trận. Canada thắng trong 90 phút ở mức 21,7%, còn khả năng trận đấu kéo sang hiệp phụ là 25,6%. Opta cũng đánh giá Morocco có 65,7% khả năng vào tứ kết.

Morocco cần đến loạt luân lưu để loại Hà Lan dù chiếm ưu thế trong phần lớn trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Sports Mole đưa ra mức chênh thấp hơn. Mô hình dữ liệu của nguồn này cho Morocco 42,7% khả năng thắng, Canada 28,45%, hòa 28,8%.

Các mốc bàn thắng của Sports Mole nghiêng về trận chặt chẽ. Khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 37,55%, dưới 2,5 bàn là 62,45%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 43,6%. Canada có 76,08% khả năng ghi dưới 2 bàn, còn Morocco có 69,83% khả năng ghi bàn.

Morocco kiểm soát trận đấu

Morocco gây ấn tượng mạnh ở trận gặp Hà Lan. Theo Opta, đội bóng châu Phi chỉ để đối thủ tạo ra 0,24 bàn thắng kỳ vọng trong 120 phút, đồng thời hoàn thành 801 đường chuyền chính xác so với 292 của Hà Lan.

Cấu trúc của Morocco không chỉ dựa vào phòng ngự thấp. Đội bóng này có khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp và kéo đối thủ vào thế phải chạy theo bóng. Opta thống kê Morocco chỉ đối mặt trung bình 8,3 cú sút mỗi trận và 0,8 bàn thua kỳ vọng mỗi trận tại World Cup 2026.

Điểm mạnh nằm ở sự cân bằng giữa kiểm soát và chuyển trạng thái. Khi có bóng, Morocco đủ kỹ thuật để thoát pressing qua các tiền vệ trung tâm. Khi không có bóng, họ giữ cự ly đội hình tốt, hạn chế khoảng trống trước vùng cấm và giảm chất lượng cơ hội của đối thủ.

Canada tìm kiếm cơ hội

Canada thay đổi rõ về cách tiếp cận ở trận gặp Nam Phi. Opta cho biết họ cầm bóng trung bình 61% ở vòng bảng, nhưng giảm xuống 42% trong chiến thắng 1-0 tại vòng 1/16. Cường độ gây áp lực tầm cao cũng được điều chỉnh, khi Canada chỉ pressing cường độ cao trên 41,6% số lần chạm bóng của đối thủ.

Canada có lợi thế sân nhà. (Ảnh: Reuters)

Tuy vậy, Canada vẫn là đội có khả năng tạo áp lực tốt ở 1/3 cuối sân. Họ có 100 lần gây sức ép ở khu vực này trong hiệp 1 trận gặp Nam Phi, mức cao nhất của một đội tại World Cup kể từ năm 2010.

Stephen Eustaquio là nhân tố nổi bật ở cách vận hành này. Anh vừa có thể tham gia pressing, vừa là điểm kết nối ở tuyến giữa. Hàng công Canada cũng duy trì chuỗi ghi bàn 6 trận liên tiếp, cho thấy họ có đủ tốc độ và năng lượng để tạo vấn đề cho Morocco nếu đoạt bóng ở vị trí thuận lợi.

Dự đoán Canada vs Morocco

Dự đoán Canada - Morocco: Đội nào thắng?

Các chỉ báo chính nghiêng về Morocco nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt, chất lượng phòng ngự ổn định và hiệu quả hạn chế cơ hội của đối thủ. Canada có cường độ pressing cao, nhưng cách chơi này cũng đặt ra rủi ro nếu Morocco thoát được lớp áp lực đầu tiên.

Xu hướng bàn thắng nghiêng về trận đấu có nhịp chặt. Morocco có khả năng ghi bàn cao hơn, nhưng dữ liệu tỷ số nổi bật không ủng hộ kịch bản cách biệt lớn. Canada nhiều khả năng tìm cơ hội từ pressing và các pha chuyển trạng thái, trong khi Morocco có cơ sở kiểm soát nhịp và khai thác khoảng trống sau các pha thoát áp lực.

Kịch bản Morocco thắng sát, với số bàn không cao nhiều khả năng sé xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Canada 0-1 Morocco.