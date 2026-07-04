Trực tiếp bóng đá Canada vs Morocco 0h ngày 5/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Canada và Morocco bắt đầu lúc 0h ngày 5/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Canada vs Morocco mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Canada vs Morocco (0h ngày 5/7)

Canada gặp Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại NRG Stadium, Houston, Texas, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa chủ nhà Canada và đội từng vào bán kết World Cup 2022. Đội thắng cặp Canada vs Morocco gặp Pháp hoặc Paraguay ở tứ kết.

Opta đánh giá Morocco có 51,8% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Canada là 21,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 26,5%.

Canada đấu với Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Canada đứng nhì bảng B, sau đó vượt qua Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16. Stephen Eustaquio ghi bàn ở phút bù giờ, đưa đội chủ nhà lần đầu thắng một trận loại trực tiếp tại World Cup. Morocco xếp nhì bảng C sau Brazil. Đội bóng Bắc Phi vượt qua Hà Lan ở vòng 1/16 bằng loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Canada chưa từng thắng Morocco ở cấp đội tuyển nam. Hai đội từng gặp nhau 4 lần, Canada hòa 1 và thua 3.

Morocco từng thắng Canada 2-1 ở vòng bảng World Cup 2022. Đội bóng Bắc Phi cũng toàn thắng 2 trận World Cup trước các đại diện CONCACAF, trước Haiti và Canada.