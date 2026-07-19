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Xuất bản ngày 19/07/2026 09:12 AM
Cập nhật lúc 09:27 AM ngày 19/07/2026

Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Điểm trường Pắc Ta sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân bản Noong Thăng (Lai Châu) sơ tán tránh lũ và sạt lở, nhiều gia đình chỉ kịp ôm chăn gối rời nhà.

Tối 18/7, điểm trường Tiểu học Pắc Ta (xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu) sáng đèn suốt đêm đón người dân bản Noong Thăng, xã Mường Than, được di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Gần 220 hộ với khoảng 1.255 nhân khẩu được đưa đến nơi an toàn.

Tối 18/7, điểm trường Tiểu học Pắc Ta (xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu) sáng đèn suốt đêm đón người dân bản Noong Thăng, xã Mường Than, được di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Gần 220 hộ với khoảng 1.255 nhân khẩu được đưa đến nơi an toàn.

Cuộc sơ tán diễn ra trong thời gian rất ngắn nên hầu hết các gia đình chỉ kịp mang theo chăn, gối và một số vật dụng thiết yếu, còn tài sản trong nhà được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển khi điều kiện cho phép.

Cuộc sơ tán diễn ra trong thời gian rất ngắn nên hầu hết các gia đình chỉ kịp mang theo chăn, gối và một số vật dụng thiết yếu, còn tài sản trong nhà được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển khi điều kiện cho phép.

"Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp như vậy. Nhà cửa bị cuốn hết, bùn đất ngổn ngang, gia đình trắng tay chỉ sau một đêm", anh Sùng A Chu (29 tuổi, trú bản Noong Thăng) kể. Sáng 17/7, khi đang sang giúp em trai khơi thông dòng chảy sau sạt lở, anh Chu nhận tin ngôi nhà của mình bị lũ cuốn. Trở về, trước mắt anh chỉ còn dòng nước dữ. Giữa dòng lũ, vợ và hai con nhỏ bám víu vào bức tường chờ được cứu. Anh lập tức đưa cả gia đình chạy lên nương ngô trên núi đá lánh nạn trước khi được chính quyền và trưởng bản hướng dẫn di dời đến nơi an toàn.

“Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp như vậy. Nhà cửa bị cuốn hết, bùn đất ngổn ngang, gia đình trắng tay chỉ sau một đêm”, anh Sùng A Chu (29 tuổi, trú bản Noong Thăng) kể. Sáng 17/7, khi đang sang giúp em trai khơi thông dòng chảy sau sạt lở, anh Chu nhận tin ngôi nhà của mình bị lũ cuốn. Trở về, trước mắt anh chỉ còn dòng nước dữ. Giữa dòng lũ, vợ và hai con nhỏ bám víu vào bức tường chờ được cứu. Anh lập tức đưa cả gia đình chạy lên nương ngô trên núi đá lánh nạn trước khi được chính quyền và trưởng bản hướng dẫn di dời đến nơi an toàn.

Theo anh Chu, khu vực gia đình sinh sống có khoảng 30 hộ, còn bản Noong Thăng có hơn 190 hộ. Trận lũ quét khiến nhiều ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, bùn đất vùi lấp tài sản và hoa màu. Gia đình anh không kịp mang theo bất cứ tài sản đáng giá nào, chỉ còn hai chiếc chiếu và ba chiếc gối để dùng tạm. "Mất hết nhà cửa cũng được, miễn là người còn sống", anh nói khi nhìn vợ con và bố mẹ đều bình an sau thiên tai.

Theo anh Chu, khu vực gia đình sinh sống có khoảng 30 hộ, còn bản Noong Thăng có hơn 190 hộ. Trận lũ quét khiến nhiều ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, bùn đất vùi lấp tài sản và hoa màu. Gia đình anh không kịp mang theo bất cứ tài sản đáng giá nào, chỉ còn hai chiếc chiếu và ba chiếc gối để dùng tạm. “Mất hết nhà cửa cũng được, miễn là người còn sống”, anh nói khi nhìn vợ con và bố mẹ đều bình an sau thiên tai.

Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu - 5
Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu - 6

Những phòng học tại điểm trường Pắc Ta nhanh chóng được trưng dụng làm nơi ở tạm. Bàn ghế được kê gọn vào góc lớp, nhường chỗ cho những tấm chiếu, chăn và gối trải kín nền nhà.

Người lớn quây quần hỏi thăm nhau sau biến cố, còn những đứa trẻ dần lấy lại sự hồn nhiên khi cùng nhau vui chơi trong sân trường.

Người lớn quây quần hỏi thăm nhau sau biến cố, còn những đứa trẻ dần lấy lại sự hồn nhiên khi cùng nhau vui chơi trong sân trường.

Công an xã Mường Than và các lực lượng chức năng liên tục vận chuyển, phân phát nhu yếu phẩm, nước uống và thực phẩm cho bà con.

Công an xã Mường Than và các lực lượng chức năng liên tục vận chuyển, phân phát nhu yếu phẩm, nước uống và thực phẩm cho bà con.

Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu - 9
Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu - 10

Khoảng 20h30, khi toàn bộ người dân được đưa đến nơi an toàn, nhiều nhà hảo tâm mang theo bếp ga, xoong nồi, bát đũa và mì tôm đến điểm trường để nấu bữa tối. Nhiều gia đình rời nhà quá gấp nên chưa kịp ăn uống. Những bát mì nóng hổi tuy giản dị nhưng đã giúp xua đi phần nào cái lạnh, sự mệt mỏi và nỗi lo âu sau nhiều giờ chạy lũ.

"Ngay khi nhận được chỉ đạo của chính quyền xã, chúng tôi đến từng nhà vận động các hộ trong vùng nguy cơ cao khẩn trương sơ tán. Nhờ vậy, bà con kịp thời đến nơi an toàn trước khi đất đá ập xuống", anh Sùng A Xàng, người tham gia công tác di dời, cho biết.

“Ngay khi nhận được chỉ đạo của chính quyền xã, chúng tôi đến từng nhà vận động các hộ trong vùng nguy cơ cao khẩn trương sơ tán. Nhờ vậy, bà con kịp thời đến nơi an toàn trước khi đất đá ập xuống”, anh Sùng A Xàng, người tham gia công tác di dời, cho biết.

Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu - 12
Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu - 13

Theo anh Xàng, sau nhiều giờ mưa lớn, lũ quét và bùn đất từ trên cao đổ xuống khiến nhiều nhà cửa, tài sản và hoa màu bị hư hại. Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, chính quyền cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát, đưa toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm đến điểm trường Pắc Ta tạm trú. Người dân sẽ chỉ trở về khi thời tiết ổn định và khu vực sinh sống được xác định an toàn.

Không chỉ lực lượng tại chỗ, nhiều địa phương lân cận cũng nhanh chóng chung tay hỗ trợ vùng lũ. Ngay sau khi ổn định công việc tại địa phương, ông Hoàng Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Mường Khoa, cùng Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trọng Hải và một số cán bộ vượt hơn 40 km đến Mường Than để hỗ trợ người dân. "Nhìn thấy đồng bào gặp nạn chúng tôi vô cùng đau xót. Với chúng tôi, đồng bào như người thân, mình phải chăm lo cho đồng bào của mình", ông Huân chia sẻ.

Không chỉ lực lượng tại chỗ, nhiều địa phương lân cận cũng nhanh chóng chung tay hỗ trợ vùng lũ. Ngay sau khi ổn định công việc tại địa phương, ông Hoàng Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Mường Khoa, cùng Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trọng Hải và một số cán bộ vượt hơn 40 km đến Mường Than để hỗ trợ người dân. “Nhìn thấy đồng bào gặp nạn chúng tôi vô cùng đau xót. Với chúng tôi, đồng bào như người thân, mình phải chăm lo cho đồng bào của mình”, ông Huân chia sẻ.

Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu - 15
Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu - 16

Giữa đêm vùng cao, ánh đèn tại điểm trường Pắc Ta vẫn sáng, trở thành nơi nương náu của hơn 1.250 người dân sau cuộc di dời khẩn cấp.

Theo thống kê, từ 15-18/7, mưa lũ ở Lai Châu khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích và 9 người bị thương; 18 ngôi nhà bị sập, 27 nhà bị hư hỏng, nhiều tài sản và hoa màu bị vùi lấp. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai khoảng khoảng 190 tỷ đồng.

Theo thống kê, từ 15-18/7, mưa lũ ở Lai Châu khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích và 9 người bị thương; 18 ngôi nhà bị sập, 27 nhà bị hư hỏng, nhiều tài sản và hoa màu bị vùi lấp. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai khoảng khoảng 190 tỷ đồng.

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