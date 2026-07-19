Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu

“Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp như vậy. Nhà cửa bị cuốn hết, bùn đất ngổn ngang, gia đình trắng tay chỉ sau một đêm”, anh Sùng A Chu (29 tuổi, trú bản Noong Thăng) kể. Sáng 17/7, khi đang sang giúp em trai khơi thông dòng chảy sau sạt lở, anh Chu nhận tin ngôi nhà của mình bị lũ cuốn. Trở về, trước mắt anh chỉ còn dòng nước dữ. Giữa dòng lũ, vợ và hai con nhỏ bám víu vào bức tường chờ được cứu. Anh lập tức đưa cả gia đình chạy lên nương ngô trên núi đá lánh nạn trước khi được chính quyền và trưởng bản hướng dẫn di dời đến nơi an toàn.