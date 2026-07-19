Thống kê đáng chú ý trận Tây Ban Nha vs Argentina: Messi thử tài Yamal

(VTC News) -

Trận Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam tại MetLife Stadium, East Rutherford. Đây là trận chung kết World Cup 2026. Dữ liệu thống kê trước trận là cơ sở cho nhận định trận Tây Ban Nha vs Argentina nghiêng về nhà vô địch EURO 2024.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội đương kim vô địch EURO gặp đội đương kim vô địch Copa America ở trận chung kết. Đây cũng là lần đầu tiên 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA đối đầu nhau tại World Cup.

Thống kê đáng chú ý trận Tây Ban Nha vs Argentina

Đội tuyển Tây Ban Nha thắng 5 trong 6 trận chung kết các giải lớn từng góp mặt. Họ thắng 4 trong 5 trận chung kết EURO và thắng trận chung kết World Cup 2010.

Tây Ban Nha bất bại trong 37 trận gần nhất tính trong thời gian thi đấu chính thức, với 28 chiến thắng và 9 trận hòa.

Tây Ban Nha sở hữu hệ thống phòng ngự gần như bất khả xâm phạm. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha ghi 13 bàn tại World Cup 2026, mới thủng lưới 1 bàn sau 7 trận tại World Cup 2026. La Roja giữ sạch lưới 6 trong 7 trận đấu. Không đội bóng nào tại World Cup 2026 tạo được hơn 1 bàn thắng kỳ vọng trước Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha giữ sạch lưới 8 trong 10 trận knock-out World Cup gần nhất. Unai Simon có 6 trận giữ sạch lưới tại World Cup 2026, giữ kỷ lục cả về số trận lẫn tổng số phút liên tiếp không nhận bàn thua nào tại đấu trường này.

Rodri hoàn thành 655 đường chuyền, cao nhất từng được ghi nhận với một cầu thủ ở một kỳ World Cup.

Lamine Yamal có 22 pha rê bóng thành công tại World Cup 2026. Mikel Oyarzabal ghi 5 bàn tại World Cup 2026, là cầu thủ Tây Ban Nha thứ ba ghi 5 bàn trong một kỳ World Cup, sau Emilio Butragueno năm 1986 và David Villa năm 2010.

Luis de la Fuente có thể trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất vô địch World Cup (65 tuổi 28 ngày).

Argentina vào chung kết World Cup lần thứ bảy trong lịch sử. Chỉ Đức có số lần đá chung kết World Cup nhiều hơn Argentina (8 lần). Argentina từng 3 lần vô địch World Cup, vào các năm 1978, 1986 và 2022.

Albiceleste có cơ hội trở thành đội thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, sau Italy giai đoạn 1934-1938 và Brazil giai đoạn 1958-1962.

Argentina thắng cả 7 trận tại World Cup 2026 - lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng này. Tính từ năm 2022, Argentina bất bại 13 trận gần nhất (11 chiến thắng và 2 trận hòa) ở đấu trường này và luôn ghi ít nhất 2 bàn.

Argentina thắng 8 trong 10 trận knock-out World Cup gần nhất trước các đội châu Âu.

Messi trải qua kỳ World Cup 2026 cực hay. (Ảnh: Reuters)

Argentina ghi 19 bàn tại World Cup 2026, trong đó Messi đóng góp 8 bàn. Messi đã tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong 11 trận World Cup liên tiếp, với 13 bàn và 6 kiến tạo. “El Pulga” có 25 pha rê bóng thành công tại World Cup 2026. Đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ từ 30 tuổi trở lên trong một kỳ World Cup, tính từ khi dữ liệu được ghi nhận.

Nếu ra sân, Messi trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử xuất hiện ở 3 trận chung kết World Cup, sau Cafu của Brazil. Nếu đá chính, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên đá chính ở 3 trận chung kết World Cup.

Lionel Scaloni có cơ hội trở thành huấn luyện viên thứ hai vô địch World Cup 2 lần, sau Vittorio Pozzo cùng đội tuyển Italy năm 1934 và 1938.

Tây Ban Nha ghi 1,9 bàn mỗi trận tại World Cup 2026, trung bình 16,3 cú sút mỗi trận. Argentina ghi trung bình 2,7 bàn mỗi trận, 15,6 cú sút.

Tây Ban Nha hưởng trung bình 6,4 quả phạt góc mỗi trận. Thông số tương ứng của Argentina là 5,3.

Số thẻ vàng trung bình của Tây Ban Nha là 0,9 thẻ mỗi trận. Argentina đạt 1,3 thẻ/trận.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha và Argentina từng gặp nhau 14 lần trên mọi đấu trường. Mỗi đội thắng 6 trận, còn lại là 2 trận hòa.

Đây mới là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau tại World Cup. Lần trước diễn ra ở vòng bảng World Cup 1966, khi Argentina thắng 2-1.

Tây Ban Nha thắng 3 trong 4 lần gặp Argentina trong thế kỷ 21. Trận còn lại là chiến thắng 4-1 của Argentina trong trận giao hữu năm 2010.

Lần gặp gần nhất giữa 2 đội diễn ra tháng 3/2018. Tây Ban Nha thắng Argentina 6-1 trong trận giao hữu. Đây là một trong 5 trận hiếm hoi Argentina thủng lưới 6 bàn trong lịch sử.

Bốn trong 5 trận chung kết World Cup gần nhất phải đá hiệp phụ.

Các đội Nam Mỹ thắng 8 trong 11 trận chung kết World Cup giữa đại diện Nam Mỹ và châu Âu.

Yamal mới ghi 1 bàn ở World Cup 2026 dù vẫn thi đấu đầy ấn tượng. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Tây Ban Nha vs Argentina

Dự đoán Tây Ban Nha - Argentina: Đội nào thắng?

Các tính toán tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Argentina của Opta nghiêng về đại diện châu Âu, với 59,6% khả năng vô địch World Cup 2026. Argentina bảo vệ chức vô địch trong 40,4% số lần mô phỏng. Trong 90 phút, Tây Ban Nha thắng 45%, Argentina thắng 26%, còn tỷ lệ hòa là 29%.

Tây Ban Nha có lợi thế ở nền tảng phòng ngự. Đội bóng của Luis de la Fuente mới thủng lưới 1 bàn sau 7 trận, giữ sạch lưới 6 trận và chỉ để đối thủ tạo ra trung bình 0,31 bàn thua kỳ vọng mỗi trận. Đây là hệ thống phòng ngự tốt nhất World Cup 2026.

Argentina có lợi thế ở hiệu suất ghi bàn. Đội bóng của Lionel Scaloni ghi 19 bàn sau 7 trận, thắng toàn bộ các trận tại giải và duy trì chuỗi ghi từ 2 bàn trở lên trong 13 trận World Cup liên tiếp. Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez và các tiền vệ giúp Argentina có nhiều nguồn bàn thắng hơn so với giai đoạn đầu giải.

Trận chung kết có thể được định đoạt bởi khả năng kiểm soát trung tuyến. Tây Ban Nha có Rodri, Fabian Ruiz và Pedri, còn Argentina có Enzo Fernandez, Leandro Paredes và Alexis Mac Allister. Nếu Tây Ban Nha kiểm soát bóng ổn định, họ có thể kéo Argentina khỏi nhịp phản công quen thuộc. Nếu Argentina đoạt bóng ở giữa sân và đưa bóng nhanh cho Messi hoặc Alvarez, hàng thủ Tây Ban Nha sẽ gặp thử thách lớn nhất từ đầu giải.

Cuộc đối đầu Messi - Yamal là điểm nhấn lớn nhất về cá nhân. Messi có 25 pha rê bóng thành công, còn Yamal có 22 pha. Nếu cả hai đá chính, đây là trận chung kết World Cup hiếm hoi mà 2 cầu thủ tấn công nổi bật nhất thuộc 2 thế hệ cách nhau hơn 20 tuổi cùng xuất hiện.

Tây Ban Nha có xác suất vô địch cao hơn nhờ cấu trúc phòng ngự ổn định và khả năng kiểm soát bóng. Argentina lại có phong độ toàn thắng, hàng công mạnh nhất giải và kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch. Trận đấu có khả năng kéo dài nếu Tây Ban Nha không ghi bàn sớm.

Trận Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Tây Ban Nha vs Argentina.