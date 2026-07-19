Suýt bị hỏa táng do nhầm lẫn, người phụ nữ 'hồi sinh' trở thành họa sĩ tài năng

(VTC News) -

Trần Thúy Cúc (49 tuổi) lớn lên trong gia đình thuần nông nghèo khó tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Năm 1995, ở tuổi 18, cô đến Đông Quản, tỉnh Quảng Đông để làm công nhân nhà máy. Tuy nhiên, thời gian làm việc kiệt sức cùng điều kiện sống khắc nghiệt đã khiến cô bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Vào tháng 7/1995, khi đang bị sốt và đi bộ một mình dọc bờ sông, Thúy Cúc bất ngờ đổ gục và bất tỉnh nhân sự. Vài ngày sau, một người chèo thuyền phát hiện cô nằm bên bờ sông. Trong tình trạng người đầy bùn đất và hơi thở thoi thóp, lại không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, cô bị nhầm là đã qua đời và được đưa thẳng đến nhà tang lễ.

Khi một nhân viên họ Hà đang chuẩn bị đưa cô vào lò hỏa táng thì bất ngờ chú ý thấy ngón chân cô cử động nhẹ. Nhận ra cô gái vẫn còn sống, người này lập tức báo cảnh sát và đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán cô bị suy dinh dưỡng nặng, mất nước và suy đa tạng. Dù bệnh nhân không có giấy tờ, không tiền bạc cũng chẳng có người thân bên cạnh, bệnh viện vẫn tiếp tục cứu chữa và đài thọ toàn bộ chi phí y tế cho cô.

Sau hơn 3 tháng chăm sóc đặc biệt, Thúy Cúc tỉnh lại và dần hồi phục. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cô đã được đoàn tụ với gia đình.

Câu chuyện “từ cõi chết trở về” của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cả nước. Nhiều người xa lạ đã đến tận bệnh viện thăm hỏi và ngỏ ý giúp đỡ cô.

Thúy Cúc gặp được người thầy dạy vẽ sau khi suýt bị hoả thiêu nhầm.

Sau khi xuất viện, Thúy Cúc nhận được vô số thư từ khắp nơi trên cả nước. Có người đề nghị trao việc làm, có người viết lời động viên cô mạnh mẽ bước tiếp. Trong số đó, có một bức thư của họa sĩ Trần Trọng Liên, mời cô đến Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Trung Quốc để học vẽ, đồng thời cam kết tài trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập cho cô.

Hoạ sĩ Trần Trọng Liên, khi đó là giáo viên mỹ thuật tại Kim Hoa, cho biết ông vô cùng xúc động trước nghịch cảnh của cô gái trẻ. “Nếu cô ấy có một cái nghề và biết cách tự nuôi sống bản thân, có lẽ bi kịch như vậy đã không xảy ra”, ông từng chia sẻ với truyền thông địa phương.

Năm 1996, Thuý Cúc cùng em trai chuyển đến Kim Hoa và sống tại xưởng vẽ của thầy Trần Trọng Liên. Ám ảnh bởi quá khứ, cô luôn tự ti và mặc cảm, đặc biệt là khi một số người xung quanh coi cô là điềm “xui xẻo”.

Với tư cách là người dẫn dắt, thầy Trần Trọng Liên đã khuyến khích cô giao lưu với bạn học, nhận ra năng khiếu bẩm sinh của cô và thúc giục cô tham gia các cuộc thi.

Năm 1999, Thúy Cúc giành được giải thưởng hội họa lớn đầu tiên trong đời và bắt đầu có tiếng vang trong giới nghệ thuật Trung Quốc. Về sau, cô chọn đi sâu vào trường phái tranh thủy mặc truyền thống.

“Trần Thúy Cúc có một thế giới nội tâm phong phú, cảm xúc tinh tế và khả năng thấu cảm đáng kinh ngạc”, người thầy Trần Trọng Liên nhận xét trên truyền thông.

Tháng 6/2006, Thúy Cúc quay lại Đông Quản để tri ân nhà tang lễ và đội ngũ y bác sĩ năm xưa đã cứu mạng mình. Trong chuyến đi này, cô mang theo bức tranh vẽ những đóa hoa mẫu đơn nở rộ bên cạnh những cành cây khô gãy, biểu tượng cho sự kiên cường và tái sinh sau giông bão.

Các tác phẩm của cô được cho là đã giành được hàng chục giải thưởng tại các triển lãm trong nước và quốc tế, nhiều bức được các tổ chức nghệ thuật thu mua và lưu trữ. Thúy Cúc cũng được công nhận là họa sĩ cấp quốc gia trong lĩnh vực tranh truyền thống Trung Quốc.

Câu chuyện cuộc đời cô sau đó đã được chuyển thể thành vở kịch Quảng kịch (hát tuồng Quảng Đông) mang tên “Thúy Cúc hồi hương”, nhằm truyền cảm hứng vượt khó cho giới trẻ.

Vào tháng 7/2026, câu chuyện của cô một lần nữa gây bão trên mạng xã hội. Truyền thông Trung Quốc đưa tin cô vẫn miệt mài sáng tác, dù thông tin về cuộc sống đời tư rất ít khi được tiết lộ.

Một cư dân mạng bày tỏ: “Sự phát hiện kịp thời của người nhân viên nhà tang lễ và lòng nhân ái của các bác sĩ đã kéo dài cuộc sống của cô ấy, đó là một phép màu. Và sau đó, chính Thúy Cúc đã tự tay viết nên một phép màu khác bằng ý chí và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình”.