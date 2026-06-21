Nhận định, dự đoán tỷ số Argentina vs Áo: Chờ Messi phá kỷ lục

(VTC News) -

Một bàn thắng nữa có thể đưa Lionel Messi vượt Miroslav Klose trong danh sách ghi bàn mọi thời đại tại World Cup. Đó là điểm nhấn lớn của trận Argentina gặp Áo lúc 0h ngày 23/6 trên sân Dallas Stadium, Arlington (Mỹ), ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026. Theo Opta, Argentina có 61,1% cơ hội thắng, khả năng hòa là 21,9%, còn Áo đạt 17%.

Thông tin nhanh trận Argentina vs Áo Thời gian: 0h ngày 23/6. Sân: Dallas Stadium, Arlington, Mỹ. Giải đấu: Bảng J World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Argentina vs Áo

Argentina và Áo cùng thắng ở lượt ra quân trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Argentina hạ Algeria 3-0 trong trận đấu mà Messi lập hat-trick và hàng thủ không cho đối phương sút trúng đích. Áo thắng Jordan 3-1, song phải chờ bàn phản lưới ở phút 76 và quả phạt đền muộn của Marko Arnautovic mới tạo được cách biệt an toàn.

Argentina đấu với Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026.

Chiến thắng tiếp theo có thể đưa Argentina đến rất gần vòng 1/16, thậm chí mở đường giành ngôi đầu bảng J nếu kết quả trận còn lại thuận lợi. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni đang có sự ổn định cao với tuyến giữa kiểm soát tốt, hàng thủ giàu kinh nghiệm và Messi vẫn là trung tâm trong mọi pha lên bóng.

Áo không phải đối thủ dễ bị kéo vào thế một chiều. Đội bóng của Ralf Rangnick có tổ chức pressing rõ ràng, chơi nhanh sau khi đoạt bóng và sở hữu nhiều cầu thủ giàu năng lượng ở tuyến giữa. Vấn đề là nếu dâng đội hình quá cao, họ có thể để lộ khoảng trống cho Messi, Julian Alvarez hoặc Thiago Almada khai thác.

Argentina được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân và bản lĩnh ở các trận lớn. Áo đủ khả năng gây khó, nhưng cần một trận đấu gần như hoàn hảo để có điểm.

Phong độ Argentina

Argentina thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường và chỉ thủng lưới 2 lần trong chuỗi này. Trận thắng Algeria 3-0 cho thấy nhà đương kim vô địch vẫn duy trì được sự lạnh lùng quen thuộc: không cần kiểm soát bóng áp đảo, nhưng rất sắc ở những pha xử lý quyết định.

Messi là tâm điểm. Anh ghi 3 bàn ở lượt mở màn, đồng thời tham gia trực tiếp vào phần lớn các tình huống nguy hiểm của Argentina. Nếu tiếp tục ghi bàn trước Áo, Messi không chỉ vượt Klose mà còn có thể nối dài chuỗi ghi bàn tại World Cup.

Messi chỉ cần thêm 1 bàn để lập kỷ lục ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Điểm mạnh khác của Argentina nằm ở khả năng bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Cristian Romero, Lisandro Martinez và Emiliano Martinez giúp đội bóng Nam Mỹ có nền tảng phòng ngự chắc, trong khi Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister giữ nhịp ở tuyến giữa.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026 hiện tại, Argentina có lợi thế so với Áo. 2 đội cùng được 3 điểm nhưng Argentina xếp trên nhờ chỉ số phụ (hiệu số +3 so với +2). Điều này có thể giúp Messi và đồng đội thoải mái hơn.

Phong độ Áo

Áo thắng 3-1 trước Jordan ở lượt đầu, kết quả đủ tốt để họ đứng nhì bảng J. Dù vậy, màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục. Áo dẫn trước nhờ Romano Schmid, nhưng để Jordan gỡ hòa đầu hiệp 2 và phải nhờ sai lầm của đối thủ mới lấy lại lợi thế.

Phong độ tổng thể của Áo vẫn đáng nể. Họ đang thắng 4 trận liên tiếp và thắng 10 trong 12 trận gần nhất. Đội bóng của Rangnick cũng chỉ thủng lưới quá 1 bàn ở 1 trong 18 trận gần đây, cho thấy hệ thống phòng ngự thường vận hành ổn định.

Tuyến giữa là điểm tựa lớn nhất của Áo. Marcel Sabitzer, Nicolas Seiwald và Xaver Schlager có khả năng tranh chấp, pressing và đưa bóng lên nhanh. Tuy nhiên, Argentina là bài kiểm tra rất khác so với Jordan, đặc biệt khi Áo phải kiểm soát khoảng trống quanh Messi.

Đội tuyển Áo thắng Jordan ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Argentina vs Áo

Argentina có thể điều chỉnh nhẹ ở hàng thủ. Gonzalo Montiel gặp vấn đề gân kheo và bỏ ngỏ khả năng ra sân, nên Nahuel Molina sáng cửa đá chính ở vị trí hậu vệ phải. Nicolas Tagliafico cũng không chắc góp mặt, Facundo Medina có thể tiếp tục được sử dụng bên trái.

HLV Scaloni nhiều khả năng vẫn giữ trục chính từng thắng Algeria. Messi, Julian Alvarez và Thiago Almada là phương án tấn công được nhắc đến nhiều, phía sau là De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister.

Áo có vài lo ngại về thể trạng. Stefan Posch bị gãy xương hàm và bỏ ngỏ khả năng thi đấu, Konrad Laimer có thể lùi xuống đá hậu vệ phải. David Alaba, Alessandro Schopf cũng từng phải tập riêng, nhưng Alaba vẫn được kỳ vọng chỉ huy hàng thủ. Trên hàng công, Marko Arnautovic cạnh tranh suất đá chính với Sasa Kalajdzic sau khi ghi bàn từ ghế dự bị ở trận trước.

Đội hình dự kiến Argentina vs Áo

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Almada.

Áo: Alexander Schlager; Laimer, Alaba, Lienhart, Mwene; Xaver Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Áo

Dự đoán Argentina - Áo: Đội nào thắng?

Argentina có nhiều cơ sở để kiểm soát trận đấu. Họ không nhất thiết phải cầm bóng quá nhiều, nhưng luôn biết cách đưa Messi vào những khoảng trống nguy hiểm. Khi Alvarez và Almada di chuyển rộng, hàng thủ Áo sẽ phải lựa chọn giữa việc giữ cự ly thấp hoặc dâng lên pressing.

Áo có thể tạo ra khó khăn bằng cường độ tranh chấp và các pha chuyển trạng thái. Dữ liệu gần đây cho thấy họ thường ghi bàn đều, đồng thời có nhiều bàn từ tình huống cố định. Tuy nhiên, trước một Argentina phòng ngự kín và có khả năng trừng phạt sai lầm rất cao, đội bóng châu Âu khó duy trì thế cân bằng trong cả trận.

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về kịch bản Argentina thắng sát nút hoặc cách biệt 2 bàn. Trận đấu có thể không quá cởi mở, tổng bàn thắng ở mức 2-3. Argentina nhỉnh hơn ở số cú sút trúng đích, còn Áo có thể tạo áp lực từ bóng cố định và các pha tranh chấp trung tuyến.

Dự đoán kết quả: Argentina 2-1 Áo.