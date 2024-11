Sầu riêng Việt 'một mình một chợ', giá cao ngất ngưởng

Ngày 18/11, theo ghi nhận, giá sầu riêng tại các vựa thu mua ở ĐBSCL cao ngất ngưởng, khoảng 180.000 – 190.000 đồng/kg giống Monthong loại A và 135.000 – 140.000 đồng/kg giống Ri 6 loại A - gấp đôi so với hàng chính vụ. Sầu riêng loại B giá thấp hơn 20.000 đồng/kg và loại C thấp hơn 40.000 đồng/kg so với hàng loại A.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết hiện Việt Nam "một mình một chợ" về sầu riêng nên được giá, đặc biệt là thời điểm nghịch vụ, sản lượng ít. Một số thời điểm cần hàng, chủ vựa sẵn sàng mua sầu riêng Monthong loại A với giá 200.000 đồng/kg.

Việt Nam "một mình một chợ" nên giá thu mua sầu riêng cao ngất ngưởng.

Ông Nguyên cho hay thị trường chính của sầu riêng là Trung Quốc. Việt Nam có thể vượt Thái Lan xuất khẩu cho thị trường này trong 1-2 năm tới.

Năm 2024, Thái Lan "chốt sổ" vụ sầu riêng với giá trị xuất khẩu 3,7 tỉ USD, giảm so với năm ngoái. Trong khi đó, Việt Nam ước đạt 3,5 tỉ USD, tăng mạnh khoảng 60%.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đến hết tháng 10, nước ta đã xuất khẩu được 6,16 tỉ USD rau quả, trong đó thị trường Trung Quốc gần 4,1 tỉ USD. Mặt hàng xuất khẩu ấn tượng nhất vẫn là sầu riêng với giá trị khoảng 2,9 tỉ USD.

Người dân Trung Quốc rất chuộng sầu riêng nhưng trong nước mới trồng thử nghiệm tại đảo Hải Nam chưa thành công nên phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, chủ yếu đến từ các nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia…