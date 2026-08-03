Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng nay (3/8), tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
Tham dự phiên khai mạc còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch nước; các Phó Thủ tướng; các Ủy viên Trung ương Đảng; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương; các vị Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; các vị đại biểu thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất để xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa sơ kết 1 năm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
“Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi, kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 3/8, dự kiến bế mạc vào ngày 24/8 (dự phòng ngày 25/8).
Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) và chia thành 2 đợt (đợt 1 từ 3/8 đến sáng 13/8, đợt 2 từ 19/8 đến 24/8), dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày.
Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.
Các vấn đề quan trọng được Quốc hội xem xét, quyết định gồm: Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; thành lập TP Quảng Ninh; thành lập TP Bắc Ninh; một số nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc.
Quang cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
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