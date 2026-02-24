SACOMBANK tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại địa điểm mới

(VTC News) -

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 là ngày thứ Hai, 16/3/2026. Đại hội sẽ diễn ra theo hình thức họp trực tiếp vào 8h30, ngày 22/4/2026 (Thứ Tư) tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ, số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đại hội lần này thu hút sự chú ý đặc biệt khi SACOMBANK đang ở giai đoạn nước rút thực hiện Đề án tái cơ cấu. Đồng thời, đánh dấu giai đoạn chuyển mình khi Ngân hàng vừa có sự xuất hiện của nhân tố lãnh đạo mới cùng hàng loạt thay đổi về nhận diện thương hiệu và chiến lược kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại Phú Thọ, thay vì các địa điểm quen thuộc trước đây, thể hiện sự bứt phá về tư duy và quyết tâm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện về quan điểm quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Địa điểm Phú Thọ còn mang ý nghĩa văn hóa khi cận kề Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho sự kiện, thể hiện sự trân trọng các giá trị truyền thống và tinh thần hướng về cội nguồn.

SACOMBANK được thành lập từ năm 1991, thuộc Top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Trải qua hơn 3 thập kỷ phát triển, SACOMBANK không ngừng tái cấu trúc mạnh mẽ, thích ứng linh hoạt với thị trường, từng bước khẳng định vị thế bán lẻ đa năng và hiện đại.

Sở hữu mạng lưới rộng lớn hơn 535 điểm giao dịch trải dài trên toàn quốc và hai nước Lào, Campuchia, SACOMBANK tạo nên hệ sinh thái tài chính kết nối các vùng miền và xuyên biên giới, đáp ứng nhu cầu tài chính linh hoạt của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026, SACOMBANK khẳng định tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng an toàn, hiệu quả, minh bạch, bền vững và thận trọng, tập trung tái cấu trúc tài sản và nguồn vốn, phát triển các mảng kinh doanh lõi, tối ưu vận hành và quản trị chi phí hiệu quả. Ngân hàng tin tưởng rằng nền tảng tài chính được củng cố trong giai đoạn này sẽ tạo tiền đề vững chắc cho sự phục hồi lợi nhuận và tăng trưởng trong các năm tiếp theo.