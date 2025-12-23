Vừa rời ghế Chủ tịch LPBank, Bầu Thuỵ làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nhung không còn đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Sacombank kể từ ngày 23/12/2025. Ông Nhung sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này.

Thay thế ông Nhung ở vị trí Quyền Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Đức Thuỵ, người vừa từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) trong cùng ngày.

Sacombank đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/12/2025.

Cũng giống như ông Thuỵ, bà Kiều Anh vừa rời ghế Phó Tổng Giám đốc LPBank từ ngày 23/12 và ngay lập tức được bổ nhiệm vào vị trí tương đương tại Sacombank.

Trước đó, bà Kiều Anh cũng mới chỉ ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc LPBank kể từ ngày 10/12. Như vậy, bà Kiều Anh đã cùng ông Nguyễn Đức Thuỵ tham gia ban điều hành của Sacombank.

Liên quan đến biến động nhân sự ở LPBank, sáng nay, 23/12, ngân hàng công bố thông tin ông Hồ Nam Tiến được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Đức Thuỵ. Ông Tiến trước đó là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT ngân hàng này.