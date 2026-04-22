Ông Nguyễn Đức Thụy được bầu vào HĐQT Sacombank

Sáng 22/4/2026, Sacombank (HoSE STB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – kỳ đại hội được cổ đông đặc biệt quan tâm trong bối cảnh ngân hàng đang ở giai đoạn bản lề của quá trình tái cơ cấu.

Tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Thụy, Tổng Giám đốc, vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026 với tỷ lệ tán thành đạt 92,146%. Như vậy, chỉ sau 4 tháng nắm quyền Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đức Thụy đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép tham gia HĐQT Sacombank.

Trước đó, ông Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank và sang Sacombank để giữ chức Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 23/12/2025. Đến ngày 3/3/2026, ông Thụy được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính thức làm Tổng Giám đốc Sacombank.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Văn Phong là Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên khác gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Tại Đại hội, ngân hàng cũng sẽ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm. Bà Diễm trước đó đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí này và cũng đã thôi làm Tổng Giám đốc ngân hàng từ tháng 6/2025.

Tại đại hội lần này, Sacombank trình cổ đông chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Theo ngân hàng, địa chỉ hiện tại không còn nằm trong khu vực lõi của trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, do đó việc di dời là cần thiết nhằm phù hợp với định hướng phát triển và nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu trong giai đoạn mới.

Động thái này cũng gắn với chiến lược làm mới hình ảnh và định vị lại thương hiệu sau quá trình tái cơ cấu kéo dài.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên ngân hàng. Cụ thể ngân hàng dự kiến đổi tên từ "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín" thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc".

Đại hội đồng cổ đông Sacombank.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt đổi từ "Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín" sang "Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc".

Tên mới được đề xuất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc. Tên viết tắt sẽ là SACOMBANK.

Tại Đại hội, nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu đến ngày 31/12/2025 tiếp tục thu hút nhiều ý kiến cổ đông. Ban lãnh đạo cho biết, trong những năm qua, Sacombank đã triển khai quyết liệt các giải pháp và cơ bản hoàn tất việc xử lý các tồn đọng, với tỷ lệ trích lập dự phòng đạt khoảng 100%.

Theo đó, vấn đề còn lại mang tính then chốt là xử lý số cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê. Đây được xem là bước cuối cùng để ngân hàng có thể hoàn tất toàn bộ quá trình xử lý nợ xấu trong khuôn khổ đề án. Tuy nhiên, việc xử lý phần cổ phần này cần có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Đại diện ngân hàng cho biết, do có nhiều thay đổi trong quá trình triển khai, các phương án đã được trình lên cơ quan quản lý nhưng vẫn cần thời gian xem xét, phê duyệt. Sacombank kỳ vọng trong năm nay sẽ có phương án chính thức được thông qua, qua đó hoàn tất Đề án tái cơ cấu.

Liên quan đến lộ trình xử lý 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê, vấn đề được cổ đông đặc biệt quan tâm, ban lãnh đạo Sacombank cho biết đây là nội dung có tính chất phức tạp và phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng đã xây dựng phương án và trình cơ quan quản lý, đồng thời đang tiếp tục phối hợp, hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Trước băn khoăn của cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2026 ở mức 8.100 tỷ đồng, trong bối cảnh ngân hàng đã thực hiện trích lập dự phòng lớn trong năm 2025, ban lãnh đạo Sacombank cho biết đây là kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thận trọng.

Theo đó, định hướng của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục củng cố nền tảng an toàn, gia tăng bộ đệm dự phòng nhằm nâng cao chất lượng tài sản và đảm bảo hệ số an toàn vốn. Bên cạnh đó, Sacombank vẫn chủ động dành dư địa để xử lý dứt điểm các tồn đọng còn lại trong đề án tái cơ cấu, đặc biệt là các khoản liên quan đến tài sản và nợ xấu.

Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng trình tới ĐHĐCĐ hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.100 tỷ đồng tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025, thấp hơn 45% so với kế hoạch năm trước (14.650 tỷ đồng).

Ngân hàng dự kiến tổng tài sản năm 2026 sẽ tăng 10,2%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 11,7% hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao), tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10,2%); mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 5%.