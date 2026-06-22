Sắc vóc mỹ nhân người Tày gây sốt tại 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026'

Chia sẻ về lý do đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha, người đẹp tiết lộ cô là một "fan cứng" chính hiệu của siêu sao Cristiano Ronaldo. Đối với cô, sự kiên trì và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của CR7 ở tuổi ngoài 40 chính là nguồn cảm hứng lớn, tiếp thêm động lực để cô tỏa sáng trong sự nghiệp riêng.