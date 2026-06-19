MC nóng bỏng nhất World Cup 2026: Từng thi hoa hậu, hẹn hò cầu thủ kém 11 tuổi

Không chỉ gây chú ý bởi sắc sóc, đời sống tình cảm của cô cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Mỹ nhân đang hẹn hò cùng Samuele Ricci - tiền vệ của AC Milan, kém 11 tuổi. Samuele Ricci hiện cũng là một trong những tiền vệ được kỳ vọng nhất của Serie A.