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Xuất bản ngày 19/06/2026 02:28 PM
Xuất bản ngày 19/06/2026 02:28 PM

MC nóng bỏng nhất World Cup 2026: Từng thi hoa hậu, hẹn hò cầu thủ kém 11 tuổi

Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
(VTC News) -

Eleonora Incardona đang là một trong những nữ MC gây chú ý nhất tại World Cup 2026 bởi ngoại hình nóng bỏng.

Ngoài những trận đấu hấp dẫn tại World Cup 2026, dàn MC nữ xuất hiện tại mùa giải cũng được truyền thông quốc tế săn đón. Trong đó, Eleonora Incardona - nữ MC người Italy - đang làmột trong những người đẹp được nhắc đến nhiều nhất mùa World Cup năm nay.

Ngoài những trận đấu hấp dẫn tại World Cup 2026, dàn MC nữ xuất hiện tại mùa giải cũng được truyền thông quốc tế săn đón. Trong đó, Eleonora Incardona - nữ MC người Italy - đang làmột trong những người đẹp được nhắc đến nhiều nhất mùa World Cup năm nay.

Mỹ nhân sinh năm 1991 hiện làm việc cho kênh thể thao DAZN Italy. Trước đó, cô nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận nhờ phong cách thời trang táo bạo khi tác nghiệp.

Mỹ nhân sinh năm 1991 hiện làm việc cho kênh thể thao DAZN Italy. Trước đó, cô nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận nhờ phong cách thời trang táo bạo khi tác nghiệp.

Trước khi trở thành MC thể thao, Incardona là người mẫu và có bằng cử nhân ngành luật. Cô từng tham dự cuộc thi Miss Italy 2010.

Trước khi trở thành MC thể thao, Incardona là người mẫu và có bằng cử nhân ngành luật. Cô từng tham dự cuộc thi Miss Italy 2010.

Với chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng phong thái tự tin trước ống kính, cô nhanh chóng trở thành gương mặt gây chú ý trong giới giải trí.

Với chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng phong thái tự tin trước ống kính, cô nhanh chóng trở thành gương mặt gây chú ý trong giới giải trí.

Cô cũng có phong cách dẫn chương trình cuốn hút cùng lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội.

Cô cũng có phong cách dẫn chương trình cuốn hút cùng lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội.

Trên trang Instagram sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi, người đẹp Italy chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc tác nghiệp trong ngày đặc biệt của sự nghiệp.

Trên trang Instagram sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi, người đẹp Italy chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc tác nghiệp trong ngày đặc biệt của sự nghiệp.

Không chỉ gây chú ý bởi sắc sóc, đời sống tình cảm của cô cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Mỹ nhân đang hẹn hò cùng Samuele Ricci - tiền vệ của AC Milan, kém 11 tuổi. Samuele Ricci hiện cũng là một trong những tiền vệ được kỳ vọng nhất của Serie A.

Không chỉ gây chú ý bởi sắc sóc, đời sống tình cảm của cô cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Mỹ nhân đang hẹn hò cùng Samuele Ricci - tiền vệ của AC Milan, kém 11 tuổi. Samuele Ricci hiện cũng là một trong những tiền vệ được kỳ vọng nhất của Serie A.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Giới truyền thông Italia đánh giá đây là một trong những cặp đôi thể thao - giải trí được yêu thích.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Giới truyền thông Italia đánh giá đây là một trong những cặp đôi thể thao - giải trí được yêu thích.

World Cup 2026 đang trở thành bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Eleonora. Việc xuất hiện tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh giúp cô tiếp cận lượng khán giả toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi người hâm mộ tại Italy. Không ít tờ báo châu Âu đã gọi cô là một trong những nữ MC thể thao nổi bật nhất World Cup năm nay.

World Cup 2026 đang trở thành bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Eleonora. Việc xuất hiện tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh giúp cô tiếp cận lượng khán giả toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi người hâm mộ tại Italy. Không ít tờ báo châu Âu đã gọi cô là một trong những nữ MC thể thao nổi bật nhất World Cup năm nay.

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