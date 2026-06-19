'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độc
Tài tử này được biết đến là sao nam Hoa ngữ nổi tiếng nhất ở thập niên 1980, thậm chí còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam châu Á".
Nhan sắc trẻ trung, nóng bỏng của bà xã Messi ở tuổi 38
Ở tuổi 38, bà xã của siêu sao bóng đá Lionel Messi vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trên toàn thế giới.
Tiểu Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: 'Lột xác' thành mỹ nam, vướng không ít ồn ào
Gương mặt dễ thương cộng với diễn xuất hồn nhiên nhanh chóng giúp nam diễn viên này trở thành ngôi sao nhí đình đám của làng giải trí Hoa ngữ từ 7 tuổi.
MC nóng bỏng nhất World Cup 2026: Từng thi hoa hậu, hẹn hò cầu thủ kém 11 tuổi
Eleonora Incardona đang là một trong những nữ MC gây chú ý nhất tại World Cup 2026 bởi ngoại hình nóng bỏng.
Triệt phá hơn 200 công ty 'ma' mua bán hơn 15.000 hóa đơn
Công an TP Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỷ đồng.
Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026 - XSVL thứ Sáu 19/6
XSVL 19/6, trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/6/2026, xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 19/6/2026, xổ số Vĩnh Long 19/6.
Cử tri kiến nghị Hà Nội sớm công bố quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội sớm công bố quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng R5, R6 đoạn qua phường Hồng Hà để Nhân dân có điều kiện xây sửa, làm sổ đỏ.
Ông Nguyễn Cao Cường làm Chủ tịch ACV
Ông Nguyễn Cao Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 19/6.
TP.HCM đặt mục chuyển đổi 100% xe buýt sang xe điện vào đầu năm 2027
TP.HCM định hướng mở rộng giao thông xanh tại Cần Giờ, Côn Đảo và Vành đai 2... đặt mục tiêu đầu năm 2027 hoàn tất chuyển đổi 100% xe buýt sang xe điện.
Công an Hà Nội nói về quyền lợi với người bị lừa mua hợp đồng kỳ nghỉ qua đời
Công an TP Hà Nội cho biết, nếu người mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch đã qua đời, người thân nạn nhân có thể trình báo để được xem xét hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt.
Điều gì xảy ra nếu Mặt Trời bất ngờ ngừng hoạt động?
Trái ngược với những kịch bản phim viễn tưởng, Trái Đất vẫn sẽ ấm áp thêm hàng triệu năm nhờ kho nhiệt khổng lồ còn sót lại.
Triệu tập 16 thanh thiếu niên mang phóng lợn từ Hà Nội xuống Ninh Bình gây rối
Nhóm thanh thiếu niên từ 16-19 tuổi mang theo dao phóng lợn, đi xe máy từ Hà Nội và nhiều địa phương ở Ninh Bình, hò hét, gây mất an ninh trật tự.
Chiêu trò 'giải độc đường ruột bằng nước tương' khiến hơn 100 người già sập bẫy
Một đường dây lừa đảo núp bóng trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Bắc Kinh chiếm đoạt hơn 4,5 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng) của người cao tuổi bằng chiêu trò "đào thải độc tố" được dàn dựng tinh vi.
Nữ sinh sở hữu điểm 10 Toán duy nhất trong gần 57.000 thí sinh ở Phú Thọ
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Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026: Bật tăng trở lại
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Để đưa đường lối, chính sách đến người dân, nhất là giới trẻ, Nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng, cơ quan báo chí chủ lực cần đổi mới để tạo ra những sản phẩm khác biệt.
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