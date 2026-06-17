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Chi tiết thỏa thuận lịch sử Mỹ - Iran: Ai quản lý eo biển Hormuz? Chi tiết thỏa thuận Mỹ - Iran vừa được hé lộ trong kế hoạch 12 điểm, bao gồm lộ trình rút quân của Mỹ, quỹ 300 tỷ USD và việc thông quan eo biển Hormuz.

Khối bất động sản 300 triệu USD trải dài 3 châu lục của Lionel Messi Từ biệt thự nghỉ dưỡng tại Tây Ban Nha đến các căn hộ siêu sang tại Mỹ, siêu sao người Argentina đã xây dựng khối bất động sản ấn tượng.

Mỹ nhân 'Nóng cùng FIFA World Cup' là top 10 Miss World Vietnam, học vấn nổi bật Lê Phương Quyên - đại diện đội tuyển Hàn Quốc tại “Nóng cùng FIFA World Cup 2026” là cái tên nhận được chú ý khi không chỉ xinh đẹp mà còn có học vấn nổi bật.

Nữ sinh 16 tuổi là gương mặt trẻ nhất trong gần 800 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc Ở tuổi 16, Trương Nguyễn An Nhiên, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế là đại biểu trẻ tuổi nhất trong gần 800 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Bộ Công an nêu thủ đoạn lừa đảo của mô hình 'hợp đồng kỳ nghỉ' Theo Bộ Công an, các đối tượng lừa đảo thường đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, sang trọng, hứa hẹn nạn nhân chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.

Cú đúp trước Senegal giúp Mbappe vào bảng vàng World Cup Kylian Mbappe ghi 2 bàn giúp Pháp đánh bại Senegal 3-1 ở trận ra quân World Cup 2026, đồng thời vượt qua Pele và áp sát kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của giải đấu.

XSMN 17/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXSMN (VTC News) - XSMT 17/6/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 4 ngày 17/6 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Theo dõi KQXSMN mới nhất, chính xác nhất.

Các trụ chính cầu Trần Hưng Đạo vươn lên giữa sông Hồng Sau hơn 8 tháng thi công, toàn bộ trụ chính giữa sông Hồng của cầu Trần Hưng Đạo đã vượt lũ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình tăng tốc hướng tới đích năm 2027.

Mẹo đuổi kiến trong nhà bếp hiệu quả không cần dùng hóa chất Kiến xuất hiện trong nhà bếp không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến thực phẩm, những mẹo đơn giản dưới đây có thể giúp đuổi kiến hiệu quả và an toàn.

Tác dụng của củ mài tươi với sức khỏe Củ mài tươi là thực phẩm quen thuộc đồng thời cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, dưới đây là những tác dụng của củ mài với sức khỏe.

Messi: Kỷ lục chỉ là thống kê, Mbappe đúng là phi thường Lionel Messi tự giảm nhẹ ý nghĩa của kỷ lục mà bản thân đạt được, đồng thời chuyển lời khen sang Kylian Mbappe.

World Cup 2026: Bí ẩn quốc đảo xếp hạng 67 FIFA cầm hòa gã khổng lồ Tây Ban Nha Cape Verde nằm giữa Đại Tây Dương, vói dân số hơn 500.000 người, lần đầu tham dự World Cup đã gây chấn động khi cầm hoà gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Toán học dự đoán: Loài người có thể tuyệt chủng sau hơn 17.000 năm nữa Dựa trên các mô hình thống kê và quy luật xác suất, các nhà toán học đã đưa ra một dự đoán đáng giật mình về thời điểm kết thúc của nền văn minh nhân loại.