Khoảnh khắc Quách Văn Thơm ôm mặt khóc nức nở trên sóng truyền hình

(VTC News) -

Khép lại Công diễn 1 của “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, khán giả không chỉ nhớ đến kết quả loại trừ gây nhiều tranh luận mà còn nhắc nhiều về khoảnh khắc Quách Văn Thơm bật khóc.

Vốn được biết đến là thành viên kín tiếng của Da LAB, Quách Văn Thơm gây thiện cảm bởi sự điềm đạm, hài hước và luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Chính vì vậy, phản ứng đầy cảm xúc của anh ở tập 4 khiến không ít khán giả bất ngờ.

Khoảnh khắc Quách Văn Thơm bật khóc nức nở.

Theo kết quả được chương trình công bố, 14 Casper và Vương Anh Tú là hai anh tài đầu tiên phải dừng cuộc chơi sau Công diễn 1. Khi tên Vương Anh Tú được xướng lên, không khí trên sân khấu chùng xuống. Nhiều nghệ sĩ ôm nhau động viên, còn Quách Văn Thơm không thể kìm nén cảm xúc.

Nam ca sĩ cúi gập người, lấy tay che mặt rồi bật khóc nấc lên. Dù được các đồng đội an ủi, anh vẫn nhiều lần lau nước mắt khi tiến đến ôm Vương Anh Tú trước giờ chia tay. Sự xúc động của Quách Văn Thơm càng khiến người xem đồng cảm bởi trước đó anh luôn là một trong những anh tài mang đến bầu không khí vui vẻ trong nhà chung. Nam nghệ sĩ hiếm khi bộc lộ cảm xúc mạnh trước ống kính.

Ngay sau tập phát sóng, nhiều đoạn video ghi lại cảnh Quách Văn Thơm khóc nghẹn được chia sẻ mạnh trên Threads, Facebook và TikTok. Không ít người bình luận rằng chính phản ứng chân thật của anh cho thấy tình cảm gắn bó giữa các anh tài sau nhiều tuần cùng sinh hoạt, tập luyện và trải qua áp lực thi đấu.

Quách Văn Thơm (tên thật Võ Việt Phương, nghệ danh JGKiD) đang là một trong những gương mặt được khán giả quan tâm tại “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”. Anh gây thiện cảm nhờ hình ảnh gần gũi, tính cách hài hước cùng những màn trình diễn mang màu sắc riêng. Sau mỗi tập phát sóng, tên tuổi của anh liên tục được nhắc đến trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo dữ liệu từ Google Trends, lượng tìm kiếm các từ khóa như “Quách Văn Thơm”, “JGKiD” hay “Quách Văn Thơm Da LAB” tăng mạnh kể từ khi chương trình lên sóng. Cùng với đó, lượng người theo dõi trên các nền tảng cá nhân của nam nghệ sĩ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Quách Văn Thơm là nam nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý nhất của show “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”.

Trước khi được chú ý tại chương trình, Quách Văn Thơm có gần 20 năm gắn bó với Da LAB. Anh là một trong những thành viên tạo nên dấu ấn của nhóm nhạc đứng sau loạt bản hit như Một nhà, Thanh xuân, Đi đi về về, Gác lại âu lo, Thức giấc... Trong suốt quá trình hoạt động, nam rapper chủ yếu dành thời gian cho sáng tác và âm nhạc, hiếm khi tham gia các gameshow hay chương trình truyền hình.

Chính vì vậy, “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” được xem là dịp hiếm hoi để Quách Văn Thơm xuất hiện trước công chúng với tư cách một nghệ sĩ độc lập, cho khán giả thấy nhiều khía cạnh khác ngoài âm nhạc.

Quách Văn Thơm đã lập gia đình và là bố của hai con gái. Dù khá kín tiếng về hôn nhân, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên vợ con trên mạng xã hội.