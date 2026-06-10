HLV Bồ Đào Nha: Ronaldo chưa nghĩ đến việc giải nghệ

(VTC News) -

Trong buổi họp báo ngày 9/6, huấn luyện viên Roberto Martinez nhận được câu hỏi về việc World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng của Cristiano Ronaldo. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đáp lại rằng tất cả các thành viên của đội tuyển Bồ Đào Nha không nghĩ đến vấn đề này.

“Đội trưởng của chúng tôi (Cristiano Ronaldo) là tấm gương trong sinh hoạt hằng ngày. Cậu ấy dành 24 giờ mỗi ngày dốc toàn bộ sức lực để cải thiện bản thân và giúp đỡ đội tuyển.

Tôi nghĩ đội trưởng cũng như tất cả cầu thủ đội tuyển Bồ Đào Nha không nghĩ đến chuyện của tương lai. Không ai biết tương lai sẽ thế nào. Bóng đá có chấn thương, có những tình huống khác nhau, có những quyết định không nằm trong tay mình", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha cho biết. Ông nhấn mạnh các cầu thủ chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho World Cup 2026.

Ronaldo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Chile. (Ảnh: Reuters)

Chiến lược gia 52 tuổi nói thêm: "Trọng tâm là tập luyện hôm nay, là người tốt nhất trong buổi tập, học các ý tưởng chiến thuật, thực hiện các ý tưởng đó vào ngày mai, thể hiện niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó chính là tấm gương mà Ronaldo tạo ra. Với kinh nghiệm mà cậu ấy có, mục tiêu duy nhất là cố gắng tận dụng ngày mai để tiến bộ”.

World Cup 2026 là lần thứ 6 Ronaldo tham dự giải đấu, nhiều khả năng cũng là cơ hội cuối cùng để siêu sao này tìm kiếm danh hiệu vô địch thế giới. Siêu sao 41 tuổi có thể lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân và ghi bàn ở đấu trường World Cup.

Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, CR7 từng giành chức vô địch EURO và Nations League. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của anh và đồng đội tại đấu trường World Cup chỉ là vị trí thứ tư vào năm 2006. Trong 20 năm kể từ thời điểm đó, đội tuyển Bồ Đào Nha chưa từng vượt qua tứ kết giải đấu.