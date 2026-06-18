Ronaldo gây thất vọng vẫn đuổi kịp Messi, lập thêm 1 kỷ lục

(VTC News) -

Cristiano Ronaldo có màn trình diễn nhạt nhòa trong trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo ở lượt mở màn bảng K World Cup 2026. Tuy nhiên, siêu sao 41 tuổi vẫn san bằng kỷ lục với Messi, đồng thời ghi tên mình vào lịch sử giải đấu bằng một cột mốc đáng nhớ.

Sau trận đấu ngày 18/6, Ronaldo chính thức đuổi kịp Lionel Messi khi trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá nam góp mặt ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Trước đó, Messi đã thiết lập cột mốc này khi ra sân cho Argentina ngày 17/6.

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ tuyến trên (outfield) lớn tuổi nhất (không tính thủ môn)

Được huấn luyện viên Roberto Martinez điền tên vào đội hình xuất phát, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ tuyến trên (ngoài vị trí thủ môn) ớn tuổi nhất đá chính tại một kỳ giải. Khi bước ra sân ở World Cup 2026, đội trưởng Bồ Đào Nha đã 41 tuổi 132 ngày. Theo FotMob, Ronaldo phá vỡ kỷ lục trước đó của Atiba Hutchinson (Canada), người thi đấu tại World Cup 2022 khi 39 tuổi 296 ngày.

Video: Bàn thua khiến Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa

Ngoài ra, Ronaldo còn trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ tư từng thi đấu tại World Cup. Đứng đầu bảng xếp hạng này là thủ môn Ai Cập Essam El Hadary, người ra sân ở World Cup 2018 khi đã 45 tuổi 161 ngày. Xếp sau là thủ thành Faryd Mondragon của Colombia (43 tuổi 3 ngày) tại World Cup 2014 và huyền thoại Cameroon Roger Milla (42 tuổi 39 ngày) ở World Cup 1994.

Nếu thành công ghi bàn trong những trận đấu tiếp theo ở World Cup 2026, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Hiện tại, anh đang chia sẻ kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup với Messi.

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bồ Đào Nha tại các vòng chung kết World Cup. Huyền thoại Eusebio hiện dẫn đầu danh sách với 9 pha lập công, nhiều hơn Ronaldo đúng một bàn.