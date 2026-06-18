HLV Bồ Đào Nha: Thay Ronaldo là vô lý

(VTC News) -

Sau trận Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo 1-1 ở lượt đấu đầu tiên bảng K World Cup 2026, Cristiano Ronaldo chịu nhiều chỉ trích và chê bai. Huấn luyện viên Roberto Martinez cũng bị chất vấn về quyết định không thay siêu sao 41 tuổi khi anh gây thất vọng cả trận. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định việc thay Ronaldo ở thời điểm đó mới là sai lầm.

"Trong một trận đấu như thế này, khi việc đưa bóng vào vòng cấm rất khó khăn, khả năng tận dụng những phẩm chất của Cristiano là cực kỳ quan trọng. Việc rút cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá ra nghỉ khi chúng tôi cần bàn thắng là điều vô lý", HLV Martinez khẳng định.

HLV Roberto Martinez cho rằng việc thay Ronaldo khỏi sân là điều "vô lý". (Ảnh: Reuters)

Theo nhà cầm quân 52 tuổi, giá trị của Ronaldo không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm mà còn ở kinh nghiệm thi đấu và cách anh tạo ra khoảng trống cho các đồng đội.

"Kinh nghiệm của cậu ấy trong vòng cấm là rất quan trọng, cả cách cậu ấy thu hút hậu vệ. Mọi cầu thủ đều có nhiệm vụ trên sân và khi nghĩ đến bàn thắng, chúng tôi cần Cristiano trên sân. Chúng tôi không quan tâm đến tuổi tác của Cristiano. Chúng tôi chỉ quan tâm đến những gì cậu ấy có thể làm", HLV người Tây Đào Nha nói.

Trong cuộc đối đầu với CHDC Congo, Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng chỉ có 3 cú dứt điểm và không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đại diện châu Phi. HLV Martinez cho rằng vấn đề không nằm ở Ronaldo mà ở cách đội bóng triển khai tấn công.

Video: Bàn thắng khiến Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1

"Trong sơ đồ chiến thuật của chúng tôi, tiền đạo phải luôn ở trong tuyến phòng ngự phía sau các trung vệ đối phương, tạo khoảng trống. Sau bàn thắng đầu tiên, chúng tôi đã không thể đưa bóng vào khu vực 1/3 sân cuối cùng với cường độ cần thiết để hỗ trợ tiền đạo hoặc tận dụng các pha di chuyển của cậu ấy. Tiền đạo cần phải ở gần khung thành, nhưng chúng tôi cũng cần phải tiếp cận được cậu ấy. Điều quan trọng là phải sử dụng những cầu thủ mà chúng ta có", ông nói.

Bên cạnh HLV Martinez, tiền vệ Joao Neves cũng lên tiếng về màn trình diễn của người đàn anh sau trận đấu: "Chúng tôi biết Cristiano đã làm những gì cho đội tuyển và cho bóng đá. Anh ấy chỉ muốn giúp đội, không khác gì mọi người. Anh ấy chơi rất tốt. Cả đội chơi một trận đấu hay. Trận hòa này không khiến chúng tôi nản lòng, ngược lại, chúng tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn".