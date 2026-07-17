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Xuất bản ngày 17/07/2026 05:16 PM
Cập nhật lúc 05:40 PM ngày 17/07/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

THY HUỆ
THY HUỆ
(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - 1

Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), bắt đầu chương trình dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - 2

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - 6

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc.

Sau khi dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, đoàn công tác tới dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu. (Ảnh: BTC).

Sau khi dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, đoàn công tác tới dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu. (Ảnh: BTC).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - 8

Sau lễ dâng hương, Đoàn công tác đến khu vực khai quật, nghe Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - 9

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: BTC)

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