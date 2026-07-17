Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sau khi dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, đoàn công tác tới dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu. (Ảnh: BTC).