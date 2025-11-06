Toàn cảnh siêu dự án 3,5 tỷ USD ở TP.HCM sắp tái khởi động sau 17 năm

Dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya có tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, quy mô 880ha, được xem là một trong những siêu dự án lớn nhất tại TP.HCM. Sau 17 năm được cấp phép, dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Hiện khu vực quy hoạch phần lớn vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm, trong khi nhiều hộ dân chưa đạt được thỏa thuận bồi thường, khiến tiến độ tiếp tục đình trệ.