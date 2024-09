Quán cà phê đĩa than hút giới trẻ TP.HCM

(VTC News) -

Cà phê đĩa than xuất hiện đã lâu, nhưng đến nay hình thức cà phê này dần được nhiều bạn trẻ biết đến và yêu thích. Tại đường Trúc Phường, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, quán cà phê đĩa than Bluish với không gian nhỏ nhắn, được trang trí phong cách hoài cổ, gần gũi thu hút nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước đến thưởng thức, thư giãn.

Chị Phạm Ngọc Anh (sinh năm 1996) chủ quán cho biết, sau khi tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng chị đã mở quán cà phê lấy tên Bluish. Quán cà phê là nơi chị vừa kinh doanh vừa thỏa sức tận hưởng niềm đam mê sưu tầm đĩa than của mình.

Ban đầu, chị Ngọc Anh chỉ có ý định mở một bộ sưu tập đĩa than thu hút những bạn có cùng đam mê, yêu thích. Sau này ch mở thêm quán cà phê để tạo nên không gian vừa có thể ngồi nghe nhạc vừa có thể giao lưu, thư giãn. Thói quen tìm hiểu, mua, thưởng thức cả album không còn phổ biến. Do đó, chủ quán mong muốn mang lan tỏa về niềm yêu thích âm nhạc, hiểu hơn về đĩa than, cũng như hiểu được người nghệ sĩ đã sáng tác album như thế nào đến người trẻ.

Theo chủ quán, âm thanh từ đĩa than sẽ trầm ấm và chất lượng hơn là chỉ nghe nhạc bằng những nền tảng nhạc số thông thường. Nhạc ở đĩa than không che được những tạp âm nên âm thanh phát ra rất chân thật, tự nhiên. Quán thường chọn những bản nhạc phù hợp với không gian như jazz, rock, funk…

Hơn 4.000 chiếc đĩa than của quán được nữ chủ quán sưu tầm trong 5 năm. Nói về ý tưởng trang trí, chị Ngọc Anh cho biết đã lên ý tưởng để tạo không gian của quán như một căn nhà cấp bốn ấm cúng. Theo đó đèn được trang trí vừa đủ để mọi người cảm thấy dễ chịu, thoải mái trò chuyện, uống cà phê cũng như học tập và làm việc.

"Dĩ nhiên yếu tố đĩa than quan trọng nên tôi đã trang trí đĩa than ở những khu vực đẹp và dễ nhìn để khách hàng vừa thưởng thức không gian vừa check - in chụp hình”, chị Ngọc Anh nói.

Đặc biệt, nữ chủ quán còn có sở thích nhiếp ảnh và đọc sách nên ngoài hàng nghìn chiếc đĩa than, quán còn được trang trí rất nhiều bức ảnh chụp TP.HCM và sách các loại.

Những chiếc đĩa than được chủ quán sưu tầm trong khoảng 5 năm.

Theo chị Ngọc Anh, khách hàng đến quán có nhiều mục đích khác nhau. Nhưng chủ quán mong muốn mọi người có thể tạm rời chiếc điện thoại để cảm nhận âm nhạc nhiều hơn. Bởi theo chị, nghe nhạc giúp các bạn trẻ có thêm cảm hứng, sáng tạo và thư giãn.

Chị Vũ Tuyết Nga (sinh năm 1996, ngụ TP Thủ Đức) chọn quán cà phê đĩa than là nơi để đọc sách, trò chuyện cùng bạn bè, thỉnh thoảng đây là nơi để chị làm việc. “Quán mang một phong cách rất riêng giúp mình thoải mái, thư giãn, có cảm giác rất yên bình khi tới đây. Ngoài ra đồ uống ở quán hợp khẩu vị nên tôi là khách ruột ở đây”, chị Nga nói.