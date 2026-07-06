Kim cương trên thế giới được kiểm định thế nào?

Tất cả các công đoạn phân loại và kiểm định kim cương đều được thực hiện tỉ mỉ, khách quan, với độ chính xác cao trong phòng thí nghiệm.
Kiểm định kim cương là việc áp dụng các kỹ thuật khoa học để phân tích và chứng thực toàn diện các đặc tính vốn có của viên đá. Quá trình này tập trung vào việc định lượng trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt. Cùng với đó, các chuyên gia cũng sẽ làm rõ nguồn gốc cùng những dấu hiệu nhận diện độc bản của từng viên kim cương.
Giấy kiểm định kim cương quốc tế được cung cấp bởi các trung tâm kiểm định hàng đầu thế giới, có uy tín và độ tin cậy cao như GIA, IGI, HRD và AGS.
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