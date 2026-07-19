Phục hồi điều tra vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã gửi thông báo đến gia đình nữ sinh tử vong sau vụ tai nạn ở Vĩnh Long về việc phục hồi điều tra vụ án hình sự.

Vụ tai nạn ở Vĩnh Long khiến nữ sinh N.N.B.T tử vong gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài. (Ảnh: B.L)

Cụ thể, căn cứ vào kết luận giám định số 392/KL-VPYTW ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 4449/QĐ-CSHS đối với vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 4/9/2024 tại Km 08 Tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Mới đây, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Trung, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (trước sáp nhập) và Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Huỳnh Minh Trung và Nguyễn Hoàng Văn bị khởi tố về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”. (Ảnh: B.L)

Kết quả điều tra xác định, Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Hoàng Văn có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết tin báo và giải quyết khiếu nại đối với tin báo vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long làm nữ sinh N.N.B.T tử vong.

Trước đó, ngày 26/3 và 24/4/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và Lê Phong Cảnh, nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Như đã thông tin, ngày 4/9/2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, ông N.V.B.T lái xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với nữ sinh N.N.B.T.

Vụ việc khiến em T. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em T.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28/4/2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã lật lại vụ án, điều tra, làm rõ các tình tiết và quy trách nhiệm các cá nhân liên quan.