Gia Lai thông tin ban đầu clip phản ánh CSGT truy đuổi, đánh người vi phạm

(VTC News) -

Chiều 16/7, Công an xã Hoài Ân có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Gia Lai về việc phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh phản ánh của người dân qua livestream rằng cán bộ CSGT truy đuổi, đánh một thanh niên điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

Vụ việc được cho là xảy ra sáng 16/7 tại xã Hoài Ân và đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

“Xét thấy vụ việc xảy ra có liên quan đến cán bộ, chiến sỹ là CSGT khi thực hiện nhiệm vụ, để đảm bảo thận trọng, khách quan và vụ việc có liên quan đến cán bộ, chiến sỹ, Công an xã Hoài Ân có văn bản báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PV01, Phòng PC08 biết, theo dõi và cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện.”, Thiếu tá Huỳnh Lê Văn, Phó Trưởng Công an xã Hoài Ân thông tin.

Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh livetream phản ánh việc cán bộ CSGT truy đuổi, đánh người đi xe đạp điện. (Ảnh chụp màn hình)

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Hoài Ân, khoảng 9h10 ngày 16/7, trong khi tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Tất Thành, Tổ CSGT trạm Tuy Phước (tổ địa bàn Hoài Ân) ra tín hiệu yêu cầu Đ.L.Q.T. (SN 2009, trú xã Hoài Ân, đang chạy xe đạp điện) dừng xe để kiểm tra.

T. không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe rẽ vào nhiều tuyến đường nhánh. Tổ công tác sử dụng mô tô tuần tra đi phía sau.

Khoảng 9h13, khi đi đến khu vực giao giữa đường Bùi Thị Xuân và Quang Trung, xe đạp điện của T. va chạm với xe đạp điện do chị V.T.D.H. (sinh năm 2003, trú xã Hoài Ân) cầm lái, phía sau chở cháu V.N.K.N. (sinh năm 2024). Cả ba người cùng ngã xuống đường.

Cũng theo báo cáo, tổ tuần tra đến nơi ngay sau đó, cùng người dân đỡ người bị nạn và phương tiện.

Tuy nhiên, một số người dân cho rằng lực lượng CSGT truy đuổi gây tai nạn và có hành vi đánh người vi phạm , do đó họ quay phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, chị H. và cháu N. bị sây sát phần mềm, còn T. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để khám và điều trị.

Cơ quan Công an ngay sau đó đã khám nghiệm hiện trường, tạm giữ hai chiếc xe và tiếp tục làm việc với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, đoạn livestream lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc. Người phát trực tiếp cho rằng con mình là Đ.L.Q.T. bị CSGT truy đuổi do không đội mũ bảo hiểm, và T. có các vết sưng đỏ ở vùng lưng.

Cũng trong chiều 16/7, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và đang phối hợp với Công an xã Hoài Ân để xác minh toàn diện. “Ngay khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ thông tin chính thức đến người dân và dư luận. Nếu phát hiện cán bộ có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không bao che”, vị này nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Hoài Ân, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận về nội dung phản ánh trên mạng xã hội. Kết quả xác minh sẽ được công bố sau khi làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.